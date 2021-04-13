جي بي مورغان يحذر من تحول طويل الأجل في الأسواق المالية

ربما تكون الأسواق العالمية قد وصلت إلى نقطة انعطاف، حيث من المقرر أن تتفوق أسهم القيمة على أسهم النمو، وفقاً لكبير محللي الأسواق العالمية في جي بي مورغان تشيس وشركاه، ماركو كولانوفيتش.

قال كولانوفيتش في مقابلة إن انتعاش أسهم القيمة مدفوعاً بالتعافي من الوباء، وانخفاض التقلبات ودعم السياسة المالية والنقدية والذي من المقرر أن يستمر لبعض الوقت حيث تشق العوامل المختلفة طريقها عبر النظام. وقال إن هذه يمكن أن تؤدي إلى تحول استثماري طويل الأجل لتصبح الأسواق أكثر تقلباً وانكماشاً.

وأضاف كولانوفيتش: "قد نكون عند نقطة تحول أكثر أهمية من الناحية التاريخية بدلاً من مجرد الإشارات التي عادت إلى نمط الاستثمار في النمو، ونعتقد أن هذا الانتعاش يمكن أن يستمر لفترة أطول ويكون أكثر عمقاً ولديه المزيد للتأثير على أنماط وتدفق المستثمرين أكثر مما توقعه البعض، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يعد النقاش حول القيمة مقابل النمو أحد أكثر الموضوعات إثارة للانقسام في مجتمع التحليل الاستراتيجي العالمي، خاصة أن تجارة الانكماش التي أدت إلى انتعاش في أسهم القيمة قد تعثرت مؤخراً.

الأكثر تفاؤلاً

بالإضافة إلى تفضيل القيمة، يعد جي بي مورغان من بين البنوك الأكثر تفاؤلاً في وول ستريت. حيث وضع البنك الاستثماري هدف نهاية العام لمؤشر S&P 500 البالغ 4400 نقطة، مقارنة بمتوسط التوقعات البالغ 4100 نقطة في استطلاع أجرته بلومبرغ.

قال كولانوفيتش: "الأساسيات تتحسن ولديكم سياسة نقدية تحفيزية وداعمة، والآن فإن تراجع مؤشر الخوف والمعروف باسم VIX، شيئاً فشيئاً، سيساعد على زيادة التدفقات".

وأوضح كولانوفيتش أنه في حين أن عوائد سندات الخزانة المتزايدة ساعدت في إمالة الملعب لصالح الأصول ذات القيمة، فمن غير المرجح أن تصبح عاملاً سلبياً للأسهم حتى تصل السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.50%. ارتفع العائد القياسي إلى 1.77% في نهاية مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى حوالي 1.70%.

بالنظر إلى المستقبل، قال كولانوفيتش إن القيادة في أسواق الأسهم العالمية قد تتحول بعيداً عن الولايات المتحدة. وأضاف: "نظراً لأن الولايات المتحدة تتقدم في التعافي من فيروس كورونا، فمن المحتمل أن تكون أقوى في الوقت الحالي، ولكن في النصف الثاني من العام، قد يكون هناك المزيد من أوروبا واليابان والأسواق الناشئة".