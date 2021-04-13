ساكسو بنك للعربية: هذا الوزن الصحيح للعملات المشفرة من محفظتك كمستثمر

قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن العملات الرقمية تتسم بالمخاطر العالية، ولذلك لابد من تحوط المستثمرين بشأنها.

ونصح الرواشدة أن يخصص المستثمر جزءا من محفظته للاستثمار بالعملات الرقمية، وتكون بنسبة 5%.

وأشار إلى أن إدراج "Coinbase" أكبر بورصة عملات مشفرة، في وول ستريت سيعطي دفعة للعملات الرقمية.

وتشهد العملات المشفرة انتعاشاً في تعاملات اليوم، وتخطى سعر عملة بيتكوين رقما قياسيا جديدا في تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليتجاوز أكثر من 62 ألف دولار.

وسجلت العملة المشفرة أعلى سعر لها في 13 مارس الماضي عند 61.7 ألف دولار، وارتفعت بنحو 110% منذ بداية عام 2021.

بينما تستقبل وول ستريت غدا، إدراج شركة Coinbase Global، المنصة الأكبر لتداول العملات الرقمية، وسط توقعات بوصول تقييمها إلى مئة مليار دولار، وسيتم الإدراج بشكل مباشر، أي من دون طرح عام أولي.

وتتوقع الشركة أن تحقق أرباحاً تتراوح بين 730 و800 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بما يفوق ضعف أرباحها في العام الماضي بأكمله.

كما تتجاوز إيراداتها في ثلاثة أشهر كامل إيرادات العام الماضي البالغة 1.3 مليار دولار.