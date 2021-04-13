.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيسبوك يواجه محاولة ألمانية لوقف جمع بيانات واتساب

واتساب تليغرام
واتساب
فيسبوك

فيسبوك يواجه محاولة ألمانية لوقف جمع بيانات واتساب

أكثر من 60 مليون ألماني يستخدمون التطبيق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يسعى أحد أقوى منظمي البيانات في ألمانيا للحصول على أمر إداري يمنع شركة فيسبوك من جمع بيانات المستخدم عبر تطبيقها التابع واتساب.

وتسعى الجهة التنظيمية في مدينة هامبورغ للحصول على "أمر قابل للتنفيذ على الفور قبل 15 مايو بسبب مخاوف من أن تغييرات السياسة قد تؤدي إلى استخدام هذه البيانات لأغراض التسويق والإعلان على نطاق أوسع، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه قال مفوض البيانات في هامبورغ، جوهانس كاسبار، في بيان يوم الثلاثاء: "يستخدم تطبيق واتساب الآن ما يقرب من 60 مليون شخص في ألمانيا وهو إلى حد بعيد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداماً، حتى إنه أكثر من فيسبوك"، وأضاف "لذلك من المهم التأكد على أن العدد الكبير من المستخدمين، مع جاذبية الخدمة للعديد من الأشخاص، لا يؤدي إلى الاستغلال التعسفي لقوة البيانات".

سعر بيتكوين يخترق رقما قياسيا بأكثر من 62 ألف دولار أسواق المال بيتكوين سعر بيتكوين يخترق رقما قياسيا بأكثر من 62 ألف دولار

وأصدرت واتساب، أحدث سياسات الخصوصية الجديدة الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام بعد أن أجبر الارتباك ورد فعل المستخدمين التطبيق الأكثر شعبية على توضيح البيانات التي تجمعها بشكل أفضل وكيف تشارك هذه المعلومات مع الشركة الأم.

قال كاسبار: "حتى الآن لم تكن هناك مراجعة إشرافية لعمليات المعالجة الفعلية بين واتساب وفيسبوك التي نعلم بها". مضيفاً، "هناك سبب للاعتقاد بأن الأحكام التي من شأنها تمكين وتوسيع مشاركة البيانات بين واتساب وفيسبوك سيتم فرضها بشكل غير قانوني بسبب عدم وجود موافقة طوعية ومستنيرة".

وأكد، على أن القضية الرسمية فتحت "لمنع تبادل البيانات الجماعية غير القانونية، إذا لزم الأمر، ووضع حد لضغط الموافقة غير القانوني على ملايين الأشخاص".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ "الخيم الرمضانية" بمصر
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد