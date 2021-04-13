فيسبوك يواجه محاولة ألمانية لوقف جمع بيانات واتساب

يسعى أحد أقوى منظمي البيانات في ألمانيا للحصول على أمر إداري يمنع شركة فيسبوك من جمع بيانات المستخدم عبر تطبيقها التابع واتساب.

وتسعى الجهة التنظيمية في مدينة هامبورغ للحصول على "أمر قابل للتنفيذ على الفور قبل 15 مايو بسبب مخاوف من أن تغييرات السياسة قد تؤدي إلى استخدام هذه البيانات لأغراض التسويق والإعلان على نطاق أوسع، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه قال مفوض البيانات في هامبورغ، جوهانس كاسبار، في بيان يوم الثلاثاء: "يستخدم تطبيق واتساب الآن ما يقرب من 60 مليون شخص في ألمانيا وهو إلى حد بعيد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداماً، حتى إنه أكثر من فيسبوك"، وأضاف "لذلك من المهم التأكد على أن العدد الكبير من المستخدمين، مع جاذبية الخدمة للعديد من الأشخاص، لا يؤدي إلى الاستغلال التعسفي لقوة البيانات".

وأصدرت واتساب، أحدث سياسات الخصوصية الجديدة الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام بعد أن أجبر الارتباك ورد فعل المستخدمين التطبيق الأكثر شعبية على توضيح البيانات التي تجمعها بشكل أفضل وكيف تشارك هذه المعلومات مع الشركة الأم.

قال كاسبار: "حتى الآن لم تكن هناك مراجعة إشرافية لعمليات المعالجة الفعلية بين واتساب وفيسبوك التي نعلم بها". مضيفاً، "هناك سبب للاعتقاد بأن الأحكام التي من شأنها تمكين وتوسيع مشاركة البيانات بين واتساب وفيسبوك سيتم فرضها بشكل غير قانوني بسبب عدم وجود موافقة طوعية ومستنيرة".

وأكد، على أن القضية الرسمية فتحت "لمنع تبادل البيانات الجماعية غير القانونية، إذا لزم الأمر، ووضع حد لضغط الموافقة غير القانوني على ملايين الأشخاص".