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أكبر منصة عملات مشفرة تستعد للإدراج في وول ستريت

وول ستريت

أكبر منصة عملات مشفرة تستعد للإدراج في وول ستريت

إدراج مباشر دون طرح عام أولي

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دبي - العربية.نت

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تستقبل وول ستريت غدا، إدراج شركة Coinbase Global، المنصة الأكبر لتداول العملات الرقمية، وسط توقعات بوصول تقييمها إلى مئة مليار دولار.

وسيتم الإدراج بشكل مباشر، أي من دون طرح عام أولي، وتتوقع الشركة أن تحقق أرباحاً تتراوح بين 730 و800 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بما يفوق ضعف أرباحها في العام الماضي بأكمله.

كما تتجاوز إيراداتها في ثلاثة أشهر كامل إيرادات العام الماضي البالغة 1.3 مليار دولار.

وشركة Coinbase، وهي أول شركة عملات مشفرة في العالم تدرج أسهمها، وسيكون إدراج Coinbase مباشرا في بورصة ناسداك بدلا من الطرح العام الأولي.

ويبلغ عدد المستخدمين بها 56 مليون مستخدم، فيما بلغت إيراداتها في الربع الأول 2021، نحو 1.8 مليار دولار، ويتراوح تقييم Coinbase بين 50 و100 مليار دولار.

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