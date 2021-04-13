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كيف قفز تقييم Grab إلى 40 مليار دولار؟

وول ستريت

كيف قفز تقييم Grab إلى 40 مليار دولار؟

بصدد الإدراج في وول ستريت

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دبي - العربية.نت

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أكدت شركة Grab للنقل التشاركي، أنها بصدد الإدراج في وول ستريت عبر الاندماج مع Altimeter وهي شركة شيكات على بياض والمعروفة بـ .SPAC

وستقيم الصفقة شركة Grab الآسيوية بـ 40 مليار دولار، ما يجعلها أكبر صفقة تتم مع شركات الشيكات على بياض منذ اندلاع هذه الحمى في وول ستريت منذ مطلع العام الحالي.

وتندمج مع Altimeter في أكبر صفقة مع شركة شيكات على بياض وول ستريت، وتقييم Grab بـ 40 مليار دولار عند طرحها في وول ستريت.

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يذكر أن Grab التي يساهم فيها SoftBank وDidi Chuxing، تم تقييمها بـ16 مليار دولار العام الماضي، وهي تعمل في نحو 400 مدينة آسيوية.

وبدأت الشركة من تطبيق لخدمات توصيل الركاب، لتتوسع إلى توصيل الطعام، والبقالة، والتأمين، والمدفوعات، والمحافظ الإلكترونية.

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