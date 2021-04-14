استكمالاً للانهيار.. كريديه سويس يبيع أسهماً بقيمة ملياري دولار

قامت مجموعة كريديه سويس غروب بتفريغ حوالي ملياري دولار من الأسهم المرتبطة بانهيار أركيغوس كابيتال، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتضمنت عروض الأسهم حصصا في شركة ديسكفري Discovery Inc، وإيكي Iqiyi، تتبعها سيلاً من المعاملات المماثلة التي أدت بالفعل إلى محو حوالي 194 مليار دولار من القيمة السوقية حيث قامت البنوك من نيويورك إلى زيورخ وطوكيو بإلغاء رهانات الأسهم ذات الرافعة المالية من قبل صندوق أركيغوس كابيتال، التابع لـ"بيل هوانغ"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك فيما أصبحت شركته الاستثمارية الخاصة مركزاً لواحدة من أكبر عمليات البيع القسري على الإطلاق في أواخر الشهر الماضي، ومثلت واحدة من أكثر الإخفاقات إثارة في إدارة المخاطر والرقابة في الذاكرة الحديثة. قال المحللون هذا الأسبوع إن انهيار أركيغوس سيؤدي إلى خسائر بقيمة 10 مليارات دولار للبنوك، وفقاً للمحللين في جي بي مورغان تشس، وقد تجذب الكارثة تدقيقاً تنظيمياً وغرامات محتملة للبنوك المعنية.

وقال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مسألة خاصة، إن صفقات الضخمة التي تم تنفيذها يوم الثلاثاء، وبيعت الأسهم عند الحد الأدنى من النطاقات السعرية - تضمنت 19 مليون سهم من الفئة أ في ديسكفري تم بيعها بسعر 38.40 دولار، بالإضافة إلى ذلك، تم بيع 22 مليون سهم من الفئة ج في ديسكفري بسعر 32.35 دولاراً، في حين باع البنك 35 مليون سهم في شركة إيكي مقابل 15.85 دولار.

يأتي ذلك، بعد أن باع بنك كريديه سويس الأسبوع الماضي ما قيمته 2.3 مليار دولار من الأسهم المرتبطة أيضاً بالكارثة. كما يخطط البنك أيضاً لإصلاح شامل لأعمال صناديق التحوط الخاصة به في أعقاب انهيار أركيغوس، الذي تسبب في شطب 4.7 مليار دولار في البنك.