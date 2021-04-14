الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدار سندات بتريليون دولار في 5 سنوات

من المقرر أن يضع الاتحاد الأوروبي مخططه لجمع ما يقرب من تريليون دولار من الديون على مدى خمس سنوات في الوقت الذي يسعى فيه لتمويل تعافيه من جائحة فيروس كورونا.

ويهدف التكتل إلى إصدار أول دين في إطار تحفيز ما يعرف بـ NextGenerationEU في يونيو وسيستخدم منصة "حديثة" لبدء بيع السندات وأذون الخزانة عبر شبكة من المتعاملين الرئيسيين من البنوك بحلول سبتمبر، وفقاً لمسودة الخطة التي شهدتها "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما تقضي الخطة بأن تمثل السندات الخضراء نحو ثلث المبلغ الإجمالي للإصدارات والتي تبلغ فيمتها نحو 806 مليارات يورو (962 مليار دولار)، حيث سيتم إصدار مجموعة من المعايير والقواعد للإصدارات سيتم نشرها في أوائل الصيف.

وجاء في الوثيقة أن "المفوضية ستحتاج إلى تنفيذ عمليات تمويل تصل إلى 150-200 مليار يورو سنوياً حتى عام 2026"، على أن تبدأ الخطة في يونيو المقبل، وفقاً للإعلان الذي من المتوقع الكشف عنه اليوم الأربعاء.

وتسلط الوثيقة الضوء على طموح أول دخول ذي مغزى للاتحاد الأوروبي في أسواق السندات، والذي سيشهد إغلاق إجمالي السندات القائمة مقارنة بطموح إسبانيا هذا العقد. كما أنه يضع الأساس لتحدي سندات الخزانة الأميركية في السنوات القادمة، مما يوفر دفعة للتكامل في المنطقة وعملتها المشتركة.

سيتم إصدار السندات وبيعها بانتظام عبر مجموعة من آجال الاستحقاق تتراوح بين 3 سنوات و30 عاماً، في حين ستكون هناك أيضاً سندات قصيرة الأجل، وفقاً للوثيقة. وسلط الضوء على الأخيرة كطريقة سريعة لجمع الأموال، على الأقل في المرحلة الأولى من البرنامج.

من المرجح أن يكون المستثمرون حريصين. حيث بدأ الاتحاد الأوروبي في بيع السندات الاجتماعية المرتبطة بتمويل برنامج الوظائف العام الماضي، وقد حطمت هذه المبيعات سجلات الطلب العالمية. فيما سيبدأ الاتحاد الأوروبي في إصدار الديون عن طريق المزاد لأول مرة، بالإضافة إلى القروض المشتركة عبر البنوك. ووفقاً للوثيقة، سيتم توفير المنصة الجديدة من قبل بنك مركزي وطني يستخدم بالفعل من قبل أحد "المصدرين السياديين الكبار".