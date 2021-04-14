اليوم.. طرح "كوينباس" أكبر بورصة للعملات المشفرة

حددت بورصة ناسداك سعراً مرجعياً قدره 250 دولاراً للإدراج المباشر لشركة كوين باس غلوبال Coinbase Global Inc، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة، التي ستبدأ التداول اليوم الأربعاء عبر الإدراج المباشر.

ويلزم لبدء تداول أسهم الشركات التي تلجأ لآلية الإدراج المباشر، تحديد سعر مرجعي على عكس سعر السهم في الاكتتاب العام الأولي والذي يتم تحديده بناءاً على نظام أشبه بالمزايدة.

تم تداول أسهم Coinbase بقيمة تقارب 90 مليار دولار في أوائل شهر مارس، فيما كانت واحدة من الفرص الأخيرة للمستثمرين لتداول أسهمها في سوق الصفقات الخاص قبل بدء تداولها في السوق الثانوي. حيث تم تحديد سعر السهم في آخر صفقة خاصة منفذة عند 350 دولارا للسهم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المقرر أن يكون الطرح أول إدراج مباشر رئيسي يتم في بورصة ناسداك. حيث كانت جميع الإدراجات السابقة في بورصة نيويورك، بما في ذلك روبلوكس، وسبوتيفاي، وسلاك، وبلانتير تكنولوجيز.

تم تأسيس بورصة كوينباس Coinbase، في عام 2012 من جانب رئيسها التنفيذي الحالي بريان أرمسترونغ، وزميله فريد إهراسام، في وقت سمع فيه عدد قليل من الناس عن بيتكوين، حيث كان العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة يديرها هواة من مرآبهم ومنازلهم.

ويرجع سبب نموها بقوة إلى أن مؤسسي Coinbase بنو منصتهم على أساس الامتثال التنظيمي الصارم في أسواق الولايات المتحدة ما ساعدها على الانتشار بين جمهور عريض من مستثمري ومتداولي بيتكوين الأوائل.