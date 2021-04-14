دولة أوروبية تستبعد لقاح أسترازينيكا من برامج التطعيمات نهائياً!

أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسقط لقاح أسترازينيكا من برنامج التطعيمات الخاص بوباء كوفيد-19، وسط مخاوف من آثاره الجانبية الخطيرة.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان يوم الأربعاء إن البلاد قررت "مواصلة تنفيذ برنامج التطعيم الخاص بها، بدون أسترازينيكا.

وأضافت الهيئة إن هناك صلة بين الآثار الجانبية النادرة والخطيرة وبين اللقاح الذي طورته الشركة البريطانية ضد فيروس كورونا، وسردت مخاطر الإصابة بجلطات الدم والنزيف وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبالنظر إلى أن الوباء قد تم التحكم فيه بشكل معقول في الدنمارك، قالت السلطة إنه من المقبول إخراج أسترازينيكا من برنامج اللقاح في البلاد، حيث تقدر تأخر التحصين الشامل بحوالي 3 أسابيع.

كانت الدنمارك من أوائل الدول التي علقت اللقاح في 11 مارس بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية. في ذلك الوقت، وصفت هيئة الصحة الدنماركية القرار بأنه إجراء احترازي وكررت وجهة نظرها بأن لقاح أسترازينيكا "فعال وآمن.

بدورهم، قال كل من منظمي الأدوية الأوروبيين والبريطانيين إنهم وجدوا صلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم، لكنهم قالوا إن الفوائد لا تزال تفوق المخاطر.

يأتي ذلك، فيما اقتصرت معظم دول أوروبا الغربية على استخدام لقاح الشركة لكبار السن، بينما في أوروبا الشرقية، تمت إعادة أسترازينيكا إلى حد كبير دون قيود.

ومن المقرر أن تعلن النرويج، الجارة الاسكندنافية للدنمارك، والتي أبقت أيضاً على أسترا منذ الشهر الماضي، قرارها يوم الخميس.

كما قالت السلطات الدنماركية إن الأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعة أولى من أسترازينيكا، سيُعرض عليهم حقنة ثانية من منتج آخر، مثل فايزر أو مودرنا.