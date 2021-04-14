رئيس "جرير" للعربية: استثمارات المعارض الجديدة 300 مليون ريال هذا العام

قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن نتائج الربع الأول من 2021، شهدت ارتفاعاً كبيراً في مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب 30%، و10% مقارنة بالعام الماضي، لكن هناك تراجع كبير في مبيعات المستلزمات المكتبية والمدرسية نتيجة التعليم والعمل عن بعد 30% و40% على التوالي.

كانت شركة "جرير للتسويق" أعلن عن تحقيق ارتفاع في الأرباح الفصلية عن الربع الأول من عام 2021 بـ6.3% إلى 267.6 مليون ريال، مقابل 251.7 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقال محمد العقيل، إن النتائج المُقبلة لها علاقة كبيرة بالعمل والدراسة عن بعد، ونتوقع أن تكون نتائج النصف الثاني قوية جدا مع عودة المدارس ما يساعد على الربحية والنمو، بالإضافة إلى فتح 6 إلى 7 معارض في السنة الحالية بدأت بفتح معرضين مؤخراً لنصل إلى المستهدف من المعارض الجديدة بنهاية العام 2021.

وقال إن تمويل المعارض الجديدة داخلياً من أرباح الشركة، صرف منها جزء كبير في 12 شهراً الأخيرة، ويتخطى التمويل المباشر من الشركة نحو 100 مليون ريال لها، بينما تصل استثماراتها لأكثر من 300 مليون ريال، يضخ جزء منها صاحب العقار في البناء والتجهيز، لأن "جرير للتسويق" تستأجر أغلب المعارض.

وقال العقيل، إن نتائج الربع الثاني سيكون عليها ضغط لأن نتائج العام الماضي كانت قوية جدا.

وقال رئيس جرير للتسويق، إن المبيعات عبر الإنترنت نمت بنسبة 30% في الربع الأول من 2021، وتشكل نسبة 8% من المبيعات حالياً وهناك استمرار في صعودها وتحسن الخدمة، ويتوقع زيادتها من 10 إلى 11% من إجمالي مبيعات العام الجاري، مقارنة بنسبة 13% في 2020، وهي أكثر 100% من عام 2019.

وأشار إلى أن انخفاض تكلفة التمويل يعود إلى انخفاض القروض مقارنة بالربع المماثل، وبالتالي تراجعت الفائدة وانخفضت الفائدة بنحو 3 ملايين ريال.

وقال محمد العقيل، إنه لا توجد نية لزيادة القروض في العام الجاري، وتحافظ الشركة على نسبة قروض من 10 إلى 20%، ولا تستخدم القروض كثيراً في النمو، ولا نزال ندفع جزء كبير من الأرباح للمساهمين.