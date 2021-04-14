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سهم LVMH الفرنسية يسجل أعلى مستوياته بفضل الصين

اقتصاد فرنسا

سهم LVMH الفرنسية يسجل أعلى مستوياته بفضل الصين

فاق النمو في إيرادات الربع الأول 2021 التوقعات بكثير

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دبي - العربية.نت

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سجل سهم LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة أعلى مستوياته تاريخيا بعد نمو قوي في الإيرادات الربع الأول، ما يعطي إشارة لصمود السلع الفاخرة بوجه كورونا بدعم من الطلب الصيني.

وجاء ارتفاع السهم بعد نمو الإيرادات 30% في الربع الأول من 2021 إلى 14 مليار يورو، وكان أداء الربع الأول 2021 أفضل من الفترة المقابلة من 2019.

وفاق النمو في إيرادات الربع الأول 2021 التوقعات بكثير، وكان قسم الأزياء والمنتجات الجلدية المحرك الرئيسي مستفيدًا من نمو علامتي كريستيان ديور ولويس فويتون، بالإضافة إلى نمو إيرادات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية 52% في الربع الأول من 2021.

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