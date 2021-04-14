طلب غريب.. جونسون أند جونسون تشترط هذا الأمر لتوريد لقاحها إلى جنوب إفريقيا!

قال وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مخيزي، إن جنوب إفريقيا تواجه تأخيرات في إمدادات لقاحات فيروس كورونا بسبب "الشروط غير المعقولة التي يطلبها المصنعون بما في ذلك شركة جونسون أند جونسون مقابل تقديم ملايين الجرعات التي تشتد الحاجة إليها".

وأوضح مخيزي لأعضاء في البرلمان الإفريقي، أن شركة جونسون أند جونسون، أبلغت الحكومة بأنها لن توقع على الصفقة المتفق عليها الشهر الماضي حتى تتلقى تأكيداً من دعم الحكومة للشركة، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وقال "لقد فوجئنا بهذا لأن هناك فقرات في الاتفاقية تعبر عن هذا الدعم". مضيفاً "أذكر هذا لأوضح للأعضاء بعض المصطلحات الصعبة وغير المعقولة في بعض الأحيان والشروط المسبقة التي كان علينا تجاوزها"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويهدد المأزق بمزيد من التأخير في برنامج اللقاح الذي يتخلف ليس فقط عن الدول الغنية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكن أيضاً عن بعض الدول الأفريقية الأخرى. حيث تستهدف الحكومة الحصول على 30 مليون جرعة من جونسون أند جونسون لتأمين تلقيح حوالي ثلثي السكان، فضلاً عن تعاقدات على لقاحات أخرى من فايزر، وبيونتيك.

تم تأجيل خطة سابقة للاعتماد جزئياً على اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا بعد أن أظهرت تجربة تأثيراً محدوداً في منع المرض الخفيف من أحد أنواع فيروس كورونا الموجودة في البلاد في أواخر العام الماضي.

خلاف شركة فايزر

يتبع الخلاف مع جونسون أند جونسون نزاعاً سابقاً مع شركة فايزر يتعلق بمطالبة شركة الأدوية الأميركية بالتعويض عن أي دعاوى مقدمة ضدها في البلاد. حيث تم حل هذا الخلاف الآن، ومن المقرر أن تبدأ جنوب إفريقيا في تلقي 20 مليون جرعة من هذا الإصدار الشهر المقبل.

وطالبت فايزر وزيري الصحة والمالية بالتوقيع شخصيا على الاتفاق لإعطاء وزن أكبر للتعويض، وهو ما رفضه وزير المالية تيتو مبويني.