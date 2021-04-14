بيتكوين تواصل اختراق مستويات قياسية جديدة فوق 63 ألف دولار

بلغت بيتكوين قمة غير مسبوقة صباح اليوم الأربعاء، عند 63 ألفا و219 دولارا، بحسب بيانات اطلعت عليها "العربية نت"، على موقع CoinMarketCap لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة في يوم الطرح العام الأولي لمنصة "كوينبيس".

يعتبر إدراج أكبر منصة أميركية للعملات المشفرة على مؤشر ناسداك اليوم الأربعاء، انتصارا تاريخيا لمناصري العملات المشفرة.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم، التي يتنامى قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، بما يصل إلى 5% اليوم. كما بلغت منافستها الأصغر إيثريوم ذروة عند 2305 دولارات.

وكانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.

وتجاوزت بيتكوين حاجز 60 ألف دولار أوائل الشهر الماضي، بدعم من شراء تسلا عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار لميزانيتها العمومية. وكان نطاق تداولها ضيقا على مدار الأسبوعين الأخيرين.

ومؤخراً، لاقت بيتكوين، رواجاً كبيراً بين المؤسسات منذ انتشار الوباء العام الماضي، حيث قبلتها "تسلا" كطريقة دفع، وضمتها "باي بال" أخيراً للقبول ضمن شبكة واسعة من التجار.

وفي هذا السياق، قال طلال الطباع الشريك المؤسس في CoinMena، في مقابلة مع "العربية"، إن coinbase هي أكبر منصة تداول وأكبر شركة عملات رقمية في أميركا حالياً.

وفي حين أشار إلى أنه في أول 10 سنوات قد يحتاج المتداولون إلى وساطة البنوك المركزية والمنصات المركزية لشراء العملات الرقمية بما فيها بيتكوين، غير أنه قال: "حين تصل العملات الرقمية إلى مرحلة الإقبال الواسع والكافي حينها ستختفي الحاجة إلى coinbase وغيرها من المنصات المركزية، ليحل مكانها منصات التداول اللامركزية".