"مودرنا" تؤكد أن لقاحها فعّال بهذه النسبة بعد 6 أشهر

ظل لقاح فيروس كورونا من شركة مودرنا Moderna Inc فعالاً بنسبة تزيد عن 90% بعد ستة أشهر، وفقاً لتحليل جديد للبيانات المأخوذة من المرحلة النهائية من تجربة الشركة.

وبدءاً من أسبوعين بعد الجرعة الثانية، كانت الجرعة فعالة أكثر من 90% بشكل عام، وأكثر من 95% فعالة في الوقاية من الحالات الشديدة، وفقاً للبيان. ولم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل وقالت إن نتائج المتابعة أولية مع استمرار الدراسة، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

النتائج مماثلة لتلك التي شوهدت بعد 6 أشهر مع لقاح الحمض النووي الريبي mRNA من الشركاء فايزر وبيونتيك في أوائل أبريل، حيث قالت الشركتين إن لقاحها فعال بنسبة 91.3% بعد 6 أشهر من التطعيم، وفقاً لبيانات المتابعة طويلة الأجل من المرحلة النهائية من التجربة.

وتدلل النتائج الجديدة من مودرنا، على أن الحماية التي تسببها اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال تظل قوية لعدد من الأشهر على الأقل. حيث تستخدم الحقن المواد الجينية لتحويل خلايا الجسم مؤقتاً إلى مصانع صغيرة لصنع اللقاحات.

على الجانب الآخر، كشفت مودرنا عن تقديمها حتى يوم 12 أبريل نحو 132 مليون جرعة لقاح منها 117 مليون إلى الولايات المتحدة.