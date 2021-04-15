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الرئيس التنفيذي لهذه الشركة فقد أسهماً بـ100 مليون دولار!

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الرئيس التنفيذي لهذه الشركة فقد أسهماً بـ100 مليون دولار!

مكافآت شيرمان أصابتها كورونا وقضت على ربع برنامج الحوافز

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دبي - العربية.نت

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خسر الرئيس التنفيذي لشركة غيم ستوب GameStop Corp، جورج شيرمان، حوالي 587000 سهم مقيد من أسهم شركة متاجر ألعاب الفيديو، تعادل قيمتها 98 مليون دولار بالأسعار الحالية، بعد إخفاقه في تحقيق أهداف الأداء.

وكانت الأسهم التي فقدها جزءاً من حزمة الحوافز الممنوحة له في أبريل 2019، وهو الشهر الذي تولى فيه شيرمان منصب الرئيس التنفيذي لشركة غيم ستوب. إلا أنه لا يزال يحتفظ بـ 1.77 مليون سهم، تعادل ثلاثة أرباع أسهم الحوافز التي حصل عليها قبل انتشار وباء كورونا، وفقا لإفصاح يوم الأربعاء تعادل قيمتها نحو 295 مليون دولار.

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يأتي ذلك، بعد أن أصبح سهم غيم ستوب أشهر قصص وول ستريت التي حفزها مجموعة من المتداولين الأفراد على موقع التواصل Reddit هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع السهم بنسبة 800% تقريباً، الأمر الذي جاء نتيجة مضاربات انتقامية ضد صناديق التحوط التي فتحت مراكز قصيرة (بيع على المكشوف) على أسهم الشركة.

فيما أظهرت نتائج الأعمال فقدان الشركة لمخططات المبيعات والأرباح في آخر ربع. فيما يقود المستثمر الناشط رايان كوهين، الذي تم تعيينه مؤخراً رئيساً لمجلس إدارة الشركة، عمليات التحول، حيث باتت الشركة تبحث حالياً عن رئيس تنفيذي جديد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

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