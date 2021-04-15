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رئيس بن لادن القابضة للعربية: نقوم بأكبر عملية إعادة هيكلة ديون بالشرق الأوسط

اقتصاد السعودية

رئيس بن لادن القابضة للعربية: نقوم بأكبر عملية إعادة هيكلة ديون بالشرق الأوسط

يتوقع التوصل لاتفاق مبدئي في يونيو 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بن لادن العالمية القابضة" خالد بن عبد الرحمن القويز إن الشركة تقوم بأكبر عملية اعادة هيكلة للديون في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في تصرحيات للعربية إن الشركة تقوم بتطوير خطة الرسملة وتتواصل مع الدائنين، ووجدت ترحيب وحصلت على موافقات مبدئية على طلب إعادة هيكلة الديون.

وبينما رفض القويز الإفصاح عن حجم تلك الديون، قال إنها "ليست بعيدة عن" 33 مليار ريال، ونسبة انكشاف البنوك السعودية منها تتراوح بين 70 إلى 75%.

وأشار إلى أن الهدف من اعادة الجدولة هو اعطاء الشركة فرصة للشركة لتنفيذ خطة التحول للقيام بأعمالها وتعظيم القيمة من الأصول وأعطاء افرصة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية.

وتستهدف الشركة التوصل إلى اتفاق مبدئي رسمي مع الدائنين بشأن أعادة الهيكلة في نهاية يونيو والتي يتم بموجبها الدخول في التفاصيل وتوثيق التفاصيل، وفقا للقويز، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في شهر سبتمبر أو بداية الربع الرابع من العام الحالي.

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