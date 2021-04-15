عملاق تأمين أوروبي يقبل بيتكوين كوسيلة للدفع ويرفض الاحتفاظ بها

أصبحت شركة أكسا AXA، ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا، أول شركة تأمين شاملة في سويسرا تقدم لعملائها خيار دفع أقساطهم باستخدام بيتكوين، والذي تم تسهيله من خلال التعاون مع وسيط العملات الرقمية المعروف بيتكوين سويسرا Bitcoin Suisse.

ويتمتع جميع عملاء أكسا الخاصين الآن بخيار دفع أقساط التأمين لأي من منتجات التأمين باستثناء التأمين على الحياة في البيتكوين.

وسيتم قبول مدفوعات بيتكوين لجميع منتجات AXA تقريباً باستثناء التأمين على الحياة، نظراً للحواجز التنظيمية أمام هذا الأخير، وفقاً لما ذكره موقع "بيتكوين تيليغراف"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأشارت AXA إلى التحول الرقمي المتسارع للاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا باعتباره عاملاً رئيسياً في اختيارها لدمج العملة المشفرة في عملياتها اليومية. ومع ذلك، حتى في عام 2019، لاحظت شركة التأمين أنها أجرت أبحاثاً في السوق تظهر أن ما يقرب من ثلث المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً يمتلكون بالفعل أو مهتمون بالعملات المشفرة.

من جانبها، قالت رئيس قسم الابتكار المفتوح في أكسا، كلوديا بينينترو، إن قبول مدفوعات بيتكوين يأتي كاستجابة من أكسا للطلب المتزايد من عملائها على حلول الدفع البديلة، حيث تلعب التقنيات الجديدة دوراً أكبر من أي وقت مضى.

ومن المقرر أن تكون إعدادات الدفع بسيطة حيث سيسمح للعميل بعمل تحويل بسيط عبر الإنترنت على واجهة المستخدم برقم مرجعي. حيث سيتم حساب المبلغ المستحق بالفرنك السويسري في مبلغ معادل بعملة بيتكوين وسيظل سعر الصرف المشار إليه صالحاً لفترة محددة. خلال هذه النافذة الزمنية، لن يتحمل العملاء أي مخاطر تتعلق بتغير أسعار الصرف، كما لا تفرض أكسا أي رسوم إضافية على العملاء الذين يختارون دفع فواتيرهم بعملة بيتكوين بدلاً من العملات الورقية.

وعلى الرغم من قبولها كوسيلة دفع، فلن تحتفظ AXA لنفسها بأي عملة بيتكوين تتلقاها في ميزانياتها العمومية. وبدلاً من ذلك، ستذهب بيتكوين إلى وسيط التشفير "بيتكوين سويسرا".

ووفقاً لما أعلنته الشركة سيحصل وسيط بيتكوين على عمولة بنسبة 1.75% عند حساب أسعار صرف البيتكوين والفرنك لعملاء أكسا.