لندن تعود سريعاً لريادة مراكز المال.. ارتفاع ضخم في فرص التوظيف

نمت فرص العمل في الصناعة المالية بلندن بنسبة 70% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق، مع بدء المملكة المتحدة الخروج من الإغلاق الثالث الذي سببه فيروس كورونا.

وتعكس الزيادة الكبيرة، أرقام سنة أساس منخفضة، بعد عام من عدم اليقين بسبب الاتفاق التجاري الناتج عن الانفصال عن الكتلة الأوروبية، ووباء فيروس كورونا الذي أبقى العديد من العاملين في منازلهم في المملكة المتحدة.

وتوقعت شركة أبحاث بيانات التوظيف، مورغان ماكينلي، أن يحصل الأفراد الذين يغيرون وظائفهم على زيادة بنسبة 18% في المتوسط في رواتبهم خلال الربع الأول، وهو أعلى معدل في أكثر من عام، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما قال العضو المنتدب لشركة مورغان ماكينلي المملكة المتحدة، هاكان إنفر: "عادت البنوك إلى وضع التوسع مع زيادة قوية في الإقبال على توظيف محترفين ذوي خبرة".

وأضاف "مع استمرار طرح اللقاح على قدم وساق وانفتاح الطريق للخروج من الإغلاق، نشهد تعافي القطاع بمعدل أسرع مما كان متوقعاً".

وتتهيأ لندن لخوض معركة تعيدها إلى طليعة العواصم المالية العالمية بعد بريكست، بقيادة ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، الذي يعتزم بالتعاون مع رئيس الوزراء بوريس جونسون تحديث قواعد الإدراج في بورصة لندن.

يأتي ذلك بهدف تحويل لندن إلى مركز جذاب للشركات الناشئة وتلك سريعة النمو، بما يسمح لها بالمنافسة مع نيويورك وأمستردام وفرانكفورت.

وتفوقت أمستردام على لندن كالمركز الأكبر في أوروبا لتداول الأسهم، منذ خروج العاصمة البريطانية من الاتحاد الأوروبي.