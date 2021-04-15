"كوينباس" تصنع أثرياء جدداً.. من 20 سنتاً إلى 380 دولاراً للسهم!

في عام 2013، كان المستثمر المالي فريد ويلسون قد أثبت نفسه كمستثمر بارز في التكنولوجيا الاستهلاكية، بعد أن قام بمراهنات مبكرة ومربحة للغاية على تويتير، وزينغا، وإيتسي، وتمبلر. قبل أن يأخذ منعطفاً جديداً في مايو من نفس العام.

كتب ويلسون على موقع شركته الاستثمارية يونيون سكوير فينشرز Union Square Ventures، "لقد كنا نفكر ونتطلع إلى الاستثمار في نظام بيتكوين البيئي لعدة سنوات. اليوم، يسعدنا أن نكون قادرين على التحدث عن استثمارنا الأول في هذا القطاع".

استثمرت يونيون سكوير في جولة التمويل من الفئة أ لشركة كوينباس والتي كانت تستهدف حينها جمع 5 ملايين دولار بسعر 20 سنتاً للسهم، حيث بلغ تقييم الشركة التي تخرجت لتوها من برنامج حاضنة أعمال Y Combinator حوالي 20 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع الظهور الأول لـ كوينباس في بورصة ناسداك، بلغت قيمة رهان يونيون سكوير في كوينباس حوالي 4.6 مليار دولار، على الرغم من استثمارها جزءاً صغيراً قبل 8 أعوام من صندوق قيمته 200 مليون دولار.

بدأت كوينباس التداول بسعر افتتاحي 381 دولاراً للسهم، مما يمنح بورصة العملات المشفرة سقفاً سوقياً يبلغ حوالي 100 مليار دولار، إلا أن السعر انخفض في نهاية التداولات إلى 328.28 دولار بتقييم قدره 85.8 مليار دولار، وهو ما يزيد بنحو 10 أضعاف أخر جولاتها التمويلية في عام 2018 وأكثر من 4000 ضعف الجولة التي قادتها يونيون سكوير قبل 8 سنوات.

أكبر الرابحين

ويعد أندريسن هورويتز، أكبر مساهم في بورصة العملات المشفرة تبلغ قيمتها حالياً نحو 9.7 مليار دولار. حيث لم تنتظر الشركة طويلا بعد استثمار يونيون سكوير، فبعد سبعة أشهر من جولة التمويل من الفئة أ، قادت شركة أندريسن جولة تمويل من الفئة ب بقيمة 25 مليون دولار، حيث اشترت أسهماً بسعر 1 دولار للسهم. من خلال الاستثمار عبر صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار تم جمعه في عام 2012 بالإضافة إلى صندوق في مرحلة متأخرة.

كما واصل أندريسن هورويتز بناء حصته في Coinbase، حتى أنه اشترى بعض الأسهم من يونيون سكوير. حيث أظهرت نشرة طرح كوينباس أن أندريسن هورويتز، اشترى أسهم بقيمة 57.1 مليون دولار من يونيون سكوير في أكتوبر 2019 بسعر 23 دولار للسهم، كما باعت يونيون سكوير أسهم مرة أخرى بقيمة 30 مليون دولار في كوينباس إلى أندريسن هورويتز، بسعر 28.83 دولار للسهم.

وبلغ مجموع ما قامت يونيون سكوير بتصفيته حوالي 28% من حصتها في خمس صفقات منفصلة، وتبلغ قيمة الأسهم التي باعتها إلى أندريسن والبالغة 3.52 مليون سهم الآن 1.2 مليار دولار.

فيما تعد شركة ريبيت كابيتال Ribbit Capital شركة المشاريع التي تركز على التكنولوجيا المالية والتي شاركت في قيادة السلسلة أ، هي ثالث أكبر مستثمر خارجي في كوينباس بحصة تبلغ 12 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار دولار.