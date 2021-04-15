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بيتكوين وعملات مشفرة تفقد الزخم سريعاً.. وإيثريوم تغرد خارج السرب

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بيتكوين وعملات مشفرة تفقد الزخم سريعاً.. وإيثريوم تغرد خارج السرب

إيثريوم تواصل تحطيم مستوياتها القياسية وحدها

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دبي - العربية.نت

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بعد ساعات من بدء التداول على أسهم منصة العملات المشفرة كوينباس Coinbase في بورصة ناسداك، عادت العملات المشفرة للتداول تحت قمتها التاريخية التي اخترقتها أمس باستثناء "إيثريوم".

وشهدت الساعات الـ 24 الماضية انخفاض سعر بيتكوين بنسبة 2.21% إلى 62،776 دولار خلال منتصف اليوم، لتبلغ القيمة السوقية للعملة المشفرة 1.17 تريليون دولار.

فيما واصلت عملة "إيثريوم" تحقيق قمم تاريخية جديدة، حيث سجلت مستوى 2489 دولار لأول مرة قبل أن تعاود التداول عند 2462 دولار مرتفعة 4% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية حول تبني التشفير بعد طرح منصة كوينباس، إلا أن أكبر عملة مشفرة لأكبر بورصة تشفير دولية والمعروفة باسم باينانس Binance تراجعت بنحو 4.91% إلى 553 دولار، فيما استقرت القيمة السوقية لها عند 85.6 مليار دولار، إلا أنها لازالت مرتفعة بنحو 38% خلال أخر أسبوع.

فيما احتفظت عملة الريبل والمعروفة باسم XRP بارتفاعها القياسي بنسبة 81% خلال أسبوع، على الرغم من تراجعها 5.9% خلال آخر 24 ساعة إلى مستوى 1.73 دولار، محتفظة بترتيبها في المركز الرابع بقيمة سوقية 78.8 مليار دولار، إلا أنها تحتل المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات والتي سجلت 22 مليار دولار متفوقة على باينانس والتي بلغت التداولات عليها 6.5 مليار دولار فقط.

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