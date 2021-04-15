Coinbase تمهّد الطريق أمام شركات العملات المشفرة.. هل يتغيّر المشهد؟

تجاوزت قيمة منصة تداول العملات المشفرة Coinbase Global Inc، الـ100 مليار دولار في أول يوم تداول لها في بورصة ناسداك أمس الأربعاء، قبل أن تتراجع إلى 86 مليار دولار عند الإغلاق، ليصبح السؤال المطروح في عالم العملات المشفرة، من التالي؟

تدرس شركة بلوكفاي BlockFi Inc، وهي شركة ناشئة للإقراض بالعملات المشفرة، وبورصة كراكن Kraken، المنافسة لـ Coinbase، طرح أسهمها عبر الاكتتاب العام، حيث دفعت الارتفاعات الجماعية للعملات الرقمية إلى أعلى مستوياتها التاريخية هذا الأسبوع، إلى تنامي احتمالات الإدراج التي كانت موضع سخرية قبل بضع سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوينفليب CoinFlip، التي توفر ماكينات الصرف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، بن فايس: "إن أكبر تداعيات طرح Coinbase للجمهور هو الشرعية التي تجلبها إلى الصناعة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

ويعد التقلب المتأصل في بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى أيضاً عنصراً رئيسياً في Coinbase، حيث ترتبط إيراداتها مباشرة بمدى جودة أداء السوق بشكل عام، كما يتضح من حقيقة أنها لم تصل إلى الربحية حتى العام الماضي.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، تولي وول ستريت والشركات الأميركية اهتماماً أكبر لمشاريع مبنية على تقنية سلاسل الكتل المستخدمة في العملات المشفرة أكثر من أي وقت مضى، حيث قالت شركة فيزا Visa إنها ستستخدم شبكة إيثريوم لجزء من أنظمة الدفع الخاصة بها، فيما تتوسع الشركات مثل مايكرو استراتيجي، وتسلا، في شراء بيتكوين والاحتفاظ بها في ميزانياتها العمومية.

بدوره، قال كبير الاقتصاديين في Chainalysis، فيليب غرادويل: "أصبح المسار الآن أسهل بالنسبة لشركات العملات المشفرة مما كان عليه بالنسبة لـ Coinbase، لذلك قد تجعل المنافسين يتطورون بسرعة أكبر وقد ترى حتى المؤسسات المالية التقليدية الكبيرة تدخل".

وقال أيضاً: "لقد أصبح تبني العملات المشفرة أمراً هائلاً.. ومع طرح Coinbase، فقد وصلت إلى النقطة التي يمكن أن تقول فيها صناعة العملات الرقمية: لقد حققنا التبني، ونتطلع إلى المرحلة التالية".

وافتتحت أسهم Coinbase عند 381 دولاراً للسهم، مما منحها تقييماً يقارب 100 مليار دولار. وارتفع السعر لاحقاً إلى ما يقرب من 430 دولاراً قبل أن يتراجع ليغلق عند 328.28 دولاراً، مما يمنحها القيمة السوقية البالغة 86 مليار دولار.

وقال مدير الأبحاث في شركة ميساري لتحليلات العملات المشفرة، إريك تيرنر: "Coinbase أعادت تقييم جميع بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم".