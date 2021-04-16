تهافت غير مسبوق على عملة مشفرة يعطل منصة شهيرة وسط غضب المستثمرين

قالت منصة التداول Robinhood، إنها تواجه مشكلات في تنفيذ صفقات المستخدمين الخاصة بالعملات المشفرة، لكنها "استعادت تمامًا" التداول بحلول منتصف ليل الخميس.

وذكرت المنصة في تغريدة على "تويتر"، أنه "تمت استعادة تداول العملات المشفرة بالكامل الآن. مثل غيرنا، كنا نشهد طلبًا غير مسبوق على خدمات Robinhood Crypto، مما أدى إلى حدوث مشكلات في تداول العملات المشفرة. لقد حللنا المشكلة ونعتذر عن الإزعاج".

وتزامنت الصعوبات الفنية مع ارتفاع سعر العملة المشفرة Dogecoin في الأيام الأخيرة، مما أثار غضب المستخدمين الذين يأملون في الاستفادة من الارتفاع، حيث قفزت قيمة Dogecoin بأكثر من 230% خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما أدى إلى زيادة قيمتها السوقية الإجمالية إلى أكثر من 34 مليار دولار.

ورداً على المستخدمين الذين زعموا على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشركة فرضت قيوداً على تدلاول العملة المشفرة، قالت: "لا، لم نضع قيودًا على تداول DOGE$.. هذه معلومات خاطئة"، بحسب ما نقله موقع Business Insider.

وتعرضت Robinhood لانتقادات من المستخدمين والمنظمين سابقًا، بسبب مشكلات في منصة التداول الخاصة بها تطرأ خلال أحداث السوق الكبرى.

في يناير، منعت Robinhood مشتريات GameStop و AMC وغيرها من الأسهم، بعد أيام من الارتفاعات التي غذتها Reddit. وتم استدعاء الشركة منذ ذلك الحين كجزء من تحقيق فيدرالي وتواجه دعوى قضائية جماعية من المستخدمين.

وفي مارس، شهدت منصة Robinhood انقطاعات كبيرة لمدة يومين متتاليين، مما أثار مرة أخرى غضب المستخدمين الذين تم منعهم من التداول لأن الأسواق شهدت أكبر ارتفاع لها منذ سنوات.