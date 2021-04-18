إيلون ماسك يكشف عن خدمة إنترنت ثورية.. وهذا ما قاله!

قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، إن خدمة ستارلينك Starlink التي تقدمها شركة SpaceX عبر الأقمار الصناعية، يجب أن تكون "متنقلة بالكامل" بحلول نهاية العام، مما يعني أنه يمكن للعملاء استخدامها في المركبات المتحركة أو في عناوين مختلفة.

كما غرد ماسك بأن ستارلينك "من المحتمل" أن تخرج من الإصدار التجريبي "هذا الصيف". حيث اشترك أكثر من 10000 شخص في الخدمة التي أُطلقت بشكل تجريبي تحت اسم "أفضل من لاشيء" في أكتوبر 2020.

يأتي ذلك، فيما لا يمكن للعملاء أثناء الإصدار التجريبي، نقل أجهزتهم من عنوان إلى عنوان – حيث يمكنهم فقط استخدامه حيث قاموا بتسجيله، وفقاً لما ذكره موقع " Business Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

إلا أن إيلون ماسك، قدم في شهر مارس، طلباً إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية من أجل تمكين Starlink لأن تصبح خدمة متنقلة، مما سيسمح للعملاء بتشغيل خدمة الإنترنت في السفن والطائرات والشاحنات- ولكن ليس في سيارات تسلا، التي ليست كبيرة بما يكفي لحملها محطة ستارلينك.

من جانبه، قال مدير سياسة الأقمار الصناعية في SpaceX، ديفيد غولدمان، في الطلب المقدم للجنة الاتصالات الفيدرالية، إن التوسع "سيخدم المصلحة العامة" و "يسمح للمشغلين والركاب بالوصول إلى الخدمات التي تتيح زيادة الإنتاجية".

كما غرد ماسك يوم الجمعة بأن "وقت تشغيل الخدمة وعرض النطاق الترددي، والاستجابة في ستارلينك، تتحسن بسرعة". كما وعد ماسك، في شهر فبراير، بأن سرعة الإنترنت في ستارلينك ستتضاعف وأن زمن الوصول سينخفض ​​بحلول نهاية عام 2021.

ووصلت سرعة الإنترنت المقدمة من ستارلينك حتى في درجات الحرارة المنخفضة والرياح العاتية والثلوج، إلى سرعة 175 ميجابت في الثانية.