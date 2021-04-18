شركات السيارات العالمية تواجه خسائر بـ 61 مليار دولار لهذا السبب

تواجه شركات السيارات العالمية أزمة في الإنتاج بسبب النقص في الرقائق مما يكبدها خسائر بـ 61 مليار دولار خلال العام الحالي، ولم يتضح بعد لهذا القطاع متى سيتم التغلب على هذه المعضلة.

وتبلغ الخسائر التي تحققها الشركات في الصين 25.5 مليار دولار، فيما تصل الخسائر في الاتحاد الأوروبي إلى 13.4 مليار دولار.

وتبلغ الخسائر في جنوب آسيا 9.3 مليار دولار، أما في اليابان وكوريا الجنوبية فتبلغ 7.3 مليار دولار، وفي أميركا الشمالية تبلغ 5.2 مليار دولار.

وتستخدم أشباه الموصلات في السيارات في مراقبة أداء المحرك، وإدارة التوجيه، وحساسات التوقف، والنوافذ الكهربائية، وأنظمة الترفيه.

وبسبب هذه الأزمة قامت فورد بإغلاق مصانع، وأوقفت إنتاج بعض الطرازات، وتوقعات بتراجع الأرباح بـ 2.5 مليار دولار. كما قامت شركة جنرال موتورز بإغلاق مصانع، وخفضت إنتاج بعض الخطوط، وتوقعات بتراجع الأرباح بـ 2 مليار دولار.

وقامت أيضا كل من نيسان وهوندا وميتسوبيشي وفولكسفاغن بإغلاق مصانع، خفض وتعديلات في خطوط الإنتاج وقف إنتاج بعض الطرازات.