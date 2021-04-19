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مفاجأة من أميركا حول كمامات كورونا.. التغيير قادم

انتوني فاوتشي
كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنتوني فاوتشي
لقاح كورونا

مفاجأة من أميركا حول كمامات كورونا.. التغيير قادم

فاوتشي: اللقاحات الـ 3 في أميركا بما فيها جونسون أند جونسون فعالة في التجارب السريرية

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دبي - العربية.نت

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توقع كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، جو بايدن، الدكتور أنتوني فاوتشي أن يكون التغيير في السياسة الصحية لمواجهة فيروس كورونا بشأن استخدام أقنعة الوجه قادماً، إلا أنه لم يحدد موعد حدوث ذلك التغيير.

وقال فاوتشي إن اللقاحات الـ 3 في أميركا بما فيها جونسون أند جونسون فعالة في التجارب السريرية.

وأخبر فاوتشي برنامج Meet the Press على قناة "NBC" يوم الأحد أن الاستخدام والتوصيات المتعلقة بأقنعة الوجه قد تتغير قريباً مع استمرار التطعيمات.

كما كرر فاوتشي، أن استخدام أقنعة الوجه من قبل الأفراد، حتى بعد التطعيم، كان لوقف الانتشار المنخفض والذي لا يزال ممكناً للفيروس، حيث تبلغ فعالية اللقاحات حوالي 95%، مما يعني أن هناك 5% مازال يصاب، وفقاً لما ذكره موقع "Fox6Now"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما أظهرت إسرائيل أن التطعيمات يمكن أن تقود الطريق إلى العودة إلى الحياة الطبيعية، حيث ألغت قرارا يقضي بضرورة استخدام قناع الوجه في الأماكن العامة يوم الأحد بعد تطعيم ما يقرب من 80% من سكانها البالغين.

وفي هذه الأثناء، لا يزال التوتر حول أقنعة الوجه والقيود الأخرى في الولايات المتحدة مرتفعاً، حيث اشتبك فاوتشي والنائب جيم جوردان، جمهوري من ولاية أوهايو، حول استخدامها.

وطالب جوردان، يوم الخميس من فاوتشي بتقديم جدول زمني حول متى يمكن للأميركيين "استعادة حريتهم".

من جانبه، أجاب فاوتشي "عندما يكون مستوى الإصابة في هذا البلد منخفضاً بدرجة كافية بحيث لا يمثل تهديداً كبيراً حقاً". فيما لم يحدد فاوتشي المستوى الذي يمكن اعتباره منخفضاً بما يكفي حتى لا يمثل تهديداً.

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