أضخم صفقة اندماج في قطاع التعدين ستغير عالم السيارات.. كيف؟

وافقت أوروكوبر Orocobre Ltd على الاستحواذ على غالاكسي ريسورسز Galaxy Resources Ltd في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار، والتي ستسفر عن تكوين خامس أكبر منتج لـ"الليثيوم" في العالم للاستفادة من الطلب العالمي سريع النمو على بطاريات السيارات الكهربائية.

وتعد الصفقة الأكبر في قطاع التعدين لهذا العام حتى الآن، وفقاً لبيانات بلومبرغ، والتي اطلعت عليها "العربية.نت"، حيث تقدر قيمة غالاكسي بنحو 3.53 دولار أسترالي للسهم، بخصم 2.2% عن إغلاق يوم الجمعة. ويحظى الاتفاق بدعم كل من مجالس إدارات الشركة وسيترأس مارتن بيريز دي سولاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوروكوبر، المجموعة الجديدة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البطاريات بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2030، بسبب السيارات الكهربائية، وفقاً لمؤشر BloombergNEF.

من جانبه، قال رئيس أبحاث التعدين في Canaccord Genuity Australia Ltd، ريغ سبنسر، إن الشركة الجديدة "ستكون لاعباً ذا صلة عالمياً فيما يتعلق بإنتاج الليثيوم الكيميائي". وقال إنه يمكن أن تنمو لتصبح المنتج الثالث بحلول عام 2025 إذا ما استمرت الشركة في تنمية جميع مشاريع المستقبلية.

ومع إعلان خبر الاندماج أغلقت أسهم أوروكوبر، وغالاكسي، يوم الاثنين عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

تبيع Orocobre معظم كربونات الليثيوم من وحدتها المعروفة باسم Olaroz في الأرجنتين إلى اليابان، ولديها صفقة توريد مع مشروع مشترك لتصنيع خلايا البطارية بين شركتي تويوتا وباناسونيك.