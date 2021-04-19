قرار جريء من فيسبوك بشأن الموظفين.. قد يؤثر على الرواتب

تعتقد شركة فيسبوك أن بإمكان موظفيها مواصلة العمل من المنزل، حتى مع رفض عمالقة التكنولوجيا الآخرين الفكرة.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي، إنها تعتقد أن العمل عن بعد هو "المستقبل". حيث يمكن للأشخاص الذين يشغلون وظائف مؤهلة في Facebook التقدم للحصول على عمل دائم عن بُعد، بشرط الحصول على موافقة المديرين.

سارع المسؤولون التنفيذيون في وادي السيليكون إلى الموافقة على التحول إلى العمل عن بُعد العام الماضي، حيث أشار البعض إلى أنه قد يستمر حتى بعد الوباء.

وحتى قبل ظهور بوادر انتهاء الوباء، قال الرئيس التنفيذي لـ "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، في مايو الماضي أن 50% من موظفي الشركة يمكن أن يعملوا عن بُعد خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

ويأتي قرار فيسبوك، على الرغم من فشل محاولة مؤسس تويتر، جاك دورسي، في تمكين موظفيه من العمل من المنزل إلى الأبد، حيث ظهرت بعض السلبيات مع مرور الأشهر.

وفي مؤتمر عقد في أكتوبر، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، إن الافتقار إلى التقسيم بين الحياة الخاصة وحياة العمل يعني "أنك تشعر أحياناً أنك نائم في العمل".

بدورها، أعلنت غوغل في الشهر الماضي، أنها تؤجل جدولها الزمني لعودة العمل من المكتب، حيث قالت: "الناس ازدهروا في المنزل".

من جانبها قالت نائب رئيس فيسبوك، برين هارينغتون، إن بعض العمال كانوا "يزدهرون حقاً" في المنزل وسيحرصون على الاستمرار في ذلك، وفقاً لما ذكرته لشبكة "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتخطط Facebook لبدء إعادة فتح مكاتبها في وادي السيليكون في بداية شهر مايو، بعد أكثر من عام من العمل من المنزل أثناء الوباء. كما أن أكبر مكاتبها لن تصل إلى 50% من طاقتها حتى سبتمبر على أقرب تقدير.

معدلات الأجور

يصر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على أن التحول إلى العمل عن بعد لا يتعلق بتوفير التكاليف. لكنها ألمحت أيضاً إلى أن العمال عن بُعد قد يتلقون أجوراً أقل، اعتماداً على المكان الذي يختارون العيش والعمل فيه.

وقالت هارينجتون: "نحن ندفع على أساس التكلفة المحلية للعمالة في السوق". "لذلك سيكون هناك تباين من حيث الأجور للعمال عن بعد، على أساس مكان عملهم".