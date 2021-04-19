كيف ترى JLL تطورات القطاع العقاري في مصر؟

قال مدير شركة JLL في مصر، أيمن سامي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، ستحرك شرائح مختلفة غير الشريحة الفاخرة، وستقلل الضغط على المطور العقاري، لأنه يحصل على تكلفة البيع ويتم التمويل عن طريق البنك.

وأضاف أن الطلب لا يزال موجوداً على الإيجارات في القاهرة، بينما يوجد تراجع هامشي في أسعار البيع، موضحاً أن سوق الإيجارات السكنية شهد زيادة من 1 إلى 2% بين شرق وغرب القاهرة، وذلك مؤشر إلى أن السوق قوي ولا يزال هناك طلب على الإيجارات.

والقطاعات الأخرى، منها الإداري الطلب لا يزال موجودا بينما بدأ الطلب يقل على الأحجام، وذلك لأن الرؤية غير واضحة بشأن استمرار الشغل من المنزل أو العودة إلى المكتب، ولا يزال الطلب موجودا على المكاتب والتجاري، والإشغال في القطاع التجاري مرتفع.

وأوضح أن الأكثر تأثرا بالسلب هو القطاع الفندقي، لكن عدد الوحدات المزمع تسليمها بالفنادق أكبر من السنة الماضية وذلك مؤثر على الثقة في القطاع.

وأشار أيمن سامي إلى أن الإشغال في القطاع التجاري مرتفع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 10 إلى 11%.

وتابع: "تأثير التجارة الإلكترونية واضح ولكن لا يزال تواجد المحلات في المولات هاما، لا سيما أنها بدأت تتجه إلى التجارة الإلكترونية ولكن لا يوجد اتجاه عام 100% للتجارة الإلكترونية، ولا يزال الطلب جيدا على الوحدات التجارية، وارتفع الطلب في المولات المفتوحة أفضل من المولات المقفولة.

وقال سامي، إن نسب الإشغال متدنية في القطاع الفندقي بالربع الأول من 2021، وصلت لـ28% وتلك نسبة ضئيلة بسبب عدم القدرة على السفر، والنسب لها سقف 50% في الوقت الحالي بالفنادق، وفي مناطق أخرى بخلاف القاهرة بدأت تعود السياحة تدريجياً، وهناك اتجاه للصعود خلال الفترة القادمة.