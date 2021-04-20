لن تصدق.. عقارات افتراضية أسعارها تتجاوز عالم الواقع!

ما الذي يمكنك فعله بعمل فني بقيمة 69 مليون دولار غير موجود فعلياً، بل يتواجد فقط على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟

هذا هو السؤال الذي واجهه المستثمر المقيم في سنغافورة الذي يطلق على نفسه اسم ميتاكوفان، والذي احتل عناوين الصحف الشهر الماضي عندما اشترى العمل الفني الرقمي "كل يوم: أول 5000 يوم" للفنان الأميركي بيبل في دار كريستيز للمزادات.

العمل الفني كان عبارة عن رمز غير قابل للاستبدال أو ما يعرف بـ NFT، وهو نوع جديد من الأصول الافتراضية التي تم التحقق من صحتها وحالة ملكيتها بواسطة تقنية سلاسل الكتل blockchain، حيث انتشرت شعبية NFTs في عام 2021، وارتفعت أسعارها بشكل كبير.

ويخطط ميتاكوفان، واسمه الحقيقي فيغنيش سنديرسان، لعرض العمل الفني في أربع بيئات افتراضية، حيث يعمل مع مهندسين معماريين لتصميم مجمعات المعارض التي يمكن للجمهور الدخول إليها عبر متصفحات الويب أو تقنية الواقع الافتراضي.

تجاوز الخيال

لا تتعجل الاندهاش، وحاول الحفاظ على رباطة جأشك، فالفن هو مجرد جزء واحد من الاقتصاد الجديد للعوالم الافتراضية القائمة على تقنية سلاسل الكتل، حيث يمكن شراء وبيع الأراضي والمباني والصور الرمزية وحتى الأسماء على أنها رموز غير قابلة للاسترداد، وغالباً ما تجلب مئات الآلاف من الدولارات.

في هذه البيئات يشار إليها باسم metaverse، أو المساحات الافتراضية التشاركية، حيث يمكن للناس التجول مع الأصدقاء وزيارة المباني الافتراضية وحضور الأحداث الافتراضية داخل هذه المجمعات.

يأتي ذلك المشروع الطموح لـ "ميتاكوفان"، الذي يعتبر أكبر مستثمر في الأصول غير القابلة للاستبدال في العالم، بعدما بلغت قيمة مجموعته من NFTs وأصول التشفير الأخرى عبر صندوق ميتابورص Metapurse، حوالي 189 مليون دولار، وفقاً لموقع NonFungible.com، وهو موقع يجمع بيانات سجل المبيعات من أسواق NFT.

عمالقة الواقع ينضمون

مع هذا الجنون، تخطط شركة "أتاري" لألعاب الفيديو، لإطلاق عالم افتراضي خاص بها قائم على تقنية "بلوكتشين"، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً، وفقاً لما ذكرته الشركة لوكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال رئيس قسم سلاسل الكتل في أتاري، فريدريك تشيسنايس، إن البيئات عبر الإنترنت ستكون "كبيرة جداً"، وأضاف أن عقارات NFT قد تجلب يوماً ما ملايين الدولارات.

وأدى جنون NFT إلى زيادة الاهتمام بالبيئات عبر الإنترنت القائمة على تقنية "بلوكتشين". ويعد أشهرها Decentraland، وCryptovoxels، وSomnium Space، وThe Sandbox، حيث تصل أسعار العقارات الافتراضية إلى مستويات عالية جديدة.

وحققت منصة Decentraland مبيعات بأكثر من 50 مليون دولار، بما في ذلك الأراضي الافتراضية والأفاتار وأسماء المستخدمين والأجهزة القابلة للارتداء مثل الملابس الافتراضية، حيث باعت قطعة أرض مساحتها 41.216 مترا مربعا افتراضيا مقابل 572 ألف دولار في 11 أبريل، وقالت المنصة إنها حققت رقما قياسيا.

كما تم بيع قطعة أرض أخرى في Decentraland مقابل 283،567 دولاراً في 21 مارس، في حين قالت شركة Somnium Space إن عقاراً على منصتها قد حقق أكثر من 500000 دولار في 16 مارس.

يقارن عشاق الـ "ميتافيرس" الاندفاع لشراء أرض افتراضية بالتزاحم على أسماء النطاقات في الأيام الأولى للإنترنت، والمعروفة بـ "URL"، أو عناوين المواقع.

وتشابه نظرية الأراضي الافتراضية الواقع الحقيقي، حيث يؤثر تجمع المزيد من الناس في هذه البيئات، ما يرفع قطع الأراضي في المواقع المركزية المطلوبة للغاية بسبب حجم حركة الزوار.

بدوره، قال مدير صندوق "ميتابورص"، أناند فينكيتسوارن، والمعروف افتراضياً باسم تووبادور، إن الأراضي الافتراضية هي المساحات التي يمكن فيها تحقيق الدخل بمليون طريقة مختلفة.

مهرجان افتراضي

قال رئيس المجتمع والفعاليات في مؤسسة Decentraland، صمويل هاميلتون، إن بعض مستثمري الأراضي الافتراضية الأوائل الذين اشتروا في وقت مبكر يبيعون الآن للشركات.

وقامت Atari، قبل خططها لفتح عالمها القائم على blockchain، بترخيص رواق قديم داخل Decentraland ومن المقرر افتتاح كازينو، في حين أن منطقة تسمى "Crypto Valley" هي موطن لشركات تشفير مختلفة.

كما استضافت Decentraland معرضاً افتراضياً للأزياء بالتعاون مع Adidas، حيث تم بيع التصميمات بالمزاد العلني على أنها NFTs. كما أنها تجذب اهتمام الموسيقيين الذين يمكنهم الأداء في الفضاء، وبيع التذاكر والبضائع على أنها NFTs.

قال هاميلتون: "سيكون لدينا العديد من المهرجانات العالمية المشهورة جميعها تمثل مراحل في نمو هذا العالم الافتراضي، وعندما نصل إلى هذه النقطة نتوقع مئات الآلاف أو حتى الملايين من الناس".

في العام الماضي، جذب مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت جمهوراً بلغ 27.7 مليون زائر إلى خمس حفلات موسيقية داخل لعبة فورتنايت Fortnite، اللعبة الشهيرة على الإنترنت التي تمتلكها شركة إيبك جيمز.

هل سيأتي شتاء العالم الافتراضي؟

وصف المؤسس المشارك لـ The Sandbox، سيباستيان بورجيت، النشاط التجاري داخل العوالم الافتراضية بأنه دولة جديدة تتشكل، وتوقع أن الاقتصاد القائم على NFT سيتجاوز العالم الحقيقي في غضون عقد من الزمن.

ومع ذلك، هناك الكثير من الخبراء في الصناعة الوليدة يحذرون من المخاطر المستقبلية للمستثمرين، حيث قال مؤسس العالم الافتراضي Cryptovoxels، بن نولان: "أتوقع أن يكون هناك شتاء للتشفير في الشهرين المقبلين، وسوف تنفجر فقاعة الأصول غير القابلة للاستبدال بأكملها وبعد ذلك ستنهار كل القيمة تماماً".

وأضاف نولان: "إن عمل NFT كاستثمار أو كوسيلة لكسب المال أمر غير حكيم حقاً".