10 أشخاص دخلهم السنوي نحو مليار دولار من هذه الصناعة

في خضم أزمة "غيم ستوب" التي ضربت الأسواق في وقت سابق من العام الجاري، كان العنوان الرئيسي للمشهد هو الخسائر الفادحة التي منيت بها صناديق التحوط بعد أن قرر صغار المستثمرين الرهان ضد حيتان السوق في ظاهرة لم تحدث من قبل.

وربما تفسر الرواتب التي يحصل عليها مديرو تلك الصناديق أسباب فورة الغضب التي انتابت صغار المستثمرين الذين لطالما كانوا لقمة سائغة لتلك الصناديق وأحد أسباب الثروات الهائلة التي حققوها على مدار السنين.

وتشير إحصائية لموقع Visual Capitalist إلى أن الدخل السنوي لمسؤولي أكبر عشرة صناديق تحوط في العالم يحوم حول مستويات مليار دولار سنويا ما تسبب في مراكمة ثروات هائلة لتلك العائلات على مدار سنين من العمل في الأسواق.

ولصناديق التحوط استراتيجية رسوم متعارف عليها تقدر بنحو 2% سنويا من إجمالي الأصول تحت الإدارة ونحو 20% من صافي الربح.

وإليكم الدخل السنوي لمديري أكبر عشرة صناديق تحوط بالعالم:

1- جيم سيمونز: رجل الرياضيات الشهير ومؤسس شركة "رينيسانس تكنولوجيز" لإدارة صناديق التحوط، والذي اقتحم المجال المالي بالعام 1982، ويقدر الدخل السنوي لسيمونز بنحو 1.8 مليار دولار فيما تقدر ثروته الكلية بنحو 23.5 مليار دولار.

2- كريس هون: أحد أشهر مديري صناديق التحوط، والذي يدير صندوق TCI Fund Management ويقدر دخله السنوي بنحو 1.8 مليار دولار أيضا فيما تقدر ثروته الإجمالية بنحو 16.9 مليار دولار.

3- كين غريفن: أحد أشهر رواد الأعمال والذي يعمل على إدارة صندوق Citadel ويقدر دخله السنوي بنحو 1.5 مليار دولار فيما تقدر ثروته الإجمالية بنحو 15 مليار دولار.

4- ايزي انغلاندر: يدير الملياردير الأميركي صندوق Millennium Management ويقدر دخله السنوي بنحو 1.5 مليار دولار فيما تقدر ثروته الكلية بنحو 7 مليارات دولار.

5- تشيس كولمان: يدير المستثمر الأميركي صندوق تحوط Tiger Global ويقدر دخله السنوي في المتوسط بنحو 1.4 مليار دولار فيما تبلغ ثروته نحو 6.9 مليار دولار.

6- ستيفن كوهين: يلقب كوهين بملك صناديق التحوط ويقدر دخله السنوي من إدارة صندوق Point72 بنحو 1.3 مليار دولار فيما تبلغ ثروته نحو 5 مليارات دولار.

7- ديفيد تيبر: يدير تيبر صندوق Appaloosa Management والمتخصص في الاستثمار بالشركات المتعثرة ويبلغ دخله السنوي نحو 1.3 مليار دولار فيما تقدر ثروته بنحو 13 مليار دولار.

8- ريموند داليو: يدير المستثمر الأميركي ذو الأصول الإيطالية صندوق تحوط Bridgewater Associates ويبلغ راتبه السنوي نحو 1.1 مليار دولار فيما تقدر ثروته الكلية بنحو 16.9 مليار دولار.

9- ستيفن ماندل: يدير المستثمر الأميركي صندوق تحوط Lone Pine Capital ويقدر دخله السنوي بنحو 835 مليون دولار فيما تقدر ثروته الكلية بنحو 2.8 مليار دولار.

10- نيلسون بيلتز: يدير المستثمر الأميركي الشاب صندوق تحوط Trian Partners وتيقدر دخله السنوي أيضا بنحو 835 مليون دولار فيما تبلغ ثروته الكلية نحو 1.7 مليار دولار.