أفضل 20 نصيحة لـ "وارن بافيت".. قد تلهمك!

إذا كنت بحاجة إلى بعض النصائح، فإن المستثمر الأسطوري والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت، لديه الكثير لمشاركتك إياه.

فمن خلال رسائله ومقالاته وكلماته الافتتاحية في نتائج أعمال الشركة السنوية، وظهوره التلفزيوني، يوزع بافيت النصائح "الشعبية والمضحكة والخطيرة" حول الاستثمار والإدارة والحياة والسعادة وكل شيء بينها.

يوم السبت 1 مايو، سيشارك بافيت وشريكه التجاري منذ فترة طويلة تشارلي مونغر المزيد من حكمتهما في الاجتماع السنوي للمساهمين في اجتماع بيركشاير هاثاواي 2021. ومثل العام الماضي، لن يحضر المساهمون الحدث شخصياً بسبب جائحة كوفيد-19، ولكن يمكن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم مشاهدة بث الحدث مباشرةً.

استعرضت "ياهوو فاينناس" بعضاً من أفضل الطرائف والنصائح والأقوال المأثورة لـ"بافيت"، واقتنصت بعضاً منها والتي جاءت كما يلي:



1. لا تكن خائفا

"الخوف هو أكثر الأمراض المعدية التي يمكن أن تتخيلها"، وهي النصيحة التي جاءت خلال اجتماع المساهمين 2020.



2. تعلم اللغة

"عليك أن تفهم المحاسبة، وتعتبرها مثل اللغة بالنسبة لك"، وفقاً لما قاله بافيت في مقابلة مع رئيس تحرير Yahoo Finance، آندي سيروير العام الماضي.



3. قم بالشراء

وكتب الرئيس التنفيذي لـ "بيركشاير هاثاواي"، في بيان للمساهمين عام 1988: "فترة الاحتفاظ بالأسهم المفضلة [لدينا] هي إلى الأبد. نحن على عكس أولئك الذين يسارعون إلى البيع وجني الأرباح عندما يكون أداء الشركات جيداً، لكنهم يتمسكون بشدة بالأعمال التي تخيب الآمال. [المستثمر الأميركي] بيتر لينش يشبه هذا السلوك بقطع الزهور وسقي الأعشاب".



4. الاستثمار في الشركات التي تؤمن بها

في خطاب للمساهمين لسنة 1989، قال بافيت: "من الأفضل بكثير شراء شركة رائعة بسعر عادل من شراء شركة بسعر رائع".



5. السعر والقيمة ليسا متماثلين دائماً: لا تدفع كثيراً

جاءت نصيحة بافيت هذه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث أشار إلى أن السعر هو ما تدفعه، أما القيمة فهي ما تحصل عليه.



6. السمعة هي كل شيء

في شهادته أمام الكونغرس عام 1991، وفي إشارة إلى نوعية الأخطاء التي يمكن التعامل معها لمديري الشركات، قال بافيت: "أفقد بعض أموال الشركة، وسأكون متفهماً؛ أما إذا فقدت ذرة من سمعة الشركة، سأكون قاسياً".



7. كن متشككا

في مقال لجريدة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2008، كتب بافيت: "عليك أن تكون متشككاً إذا كان هناك شيء يبدو جيداً لدرجة يصعب تصديقها".

وأضاف: "هناك قاعدة بسيطة في قرارات الشراء الخاصة بي: كن خائفاً عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعاً عندما يكون الآخرون خائفين".



8. لا تستثمر في شيء لا تفهمه

"الشيء المهم هو أن تعرف ما تعرفه وأن تعرف ما لا تعرفه".



9. لا تعقد صفقة مع شخص لا تثق به

وينصح بافيت عند عقد صفقة ما ضرورة معرفة الشخص الذي يجلس أمامك على طاولة المفاوضات، وأن تكون واثقاً به محذراً: "لا يمكنك عقد صفقة جيدة مع شخص سيئ"، وفقاً لما ذكره بافيت لشبكة "CNBC"، في عام 2019.



10. انخفاضات الأسعار هي فرصة لزيادة مراكزك

تماشياً مع الأزمة المالية العالمية، قال بافيت، في خطاب المساهمين في عام 2008: "سواء كنا نتحدث عن الجوارب أو الأسهم، أحب شراء سلع ذات جودة عندما يكون هناك عروض وتخفيضات على الأسعار".



11. ضع أموالك في صناديق المؤشرات بدلاً من الأسهم الفردية

قبل تفشي وباء كورونا بوقت قصير، قال بافيت في اجتماع المساهمين: "نصيحتي، بالنسبة لمعظم الناس، هي أن أفضل ما يجب فعله هو امتلاك وثائق صندوق مؤشر إس أند بي 500، فهناك مبالغ ضخمة يدفعها الناس مقابل نصيحة لا يحتاجونها حقاً".

يذكر أن مؤشر إس أند بي ارتفع من 2300 نقطة في مارس 2020 إلى 4180 نقطة بنسبة نمو تقترب من 90%، مغلقاً يوم الجمعة الماضي عند أعلى مستوى تاريخي للمؤشر.



12. استخدم دلواً وليس ملعقة

"في كل عقد أو فترة زمنية معينة، تملأ السحب الداكنة أجواء الاقتصاد، وتمطر الذهب لفترة وجيزة".. فلا يجب أن تفوت الفرصة أو أن تضيع المكاسب الكبرى باستثمارات ضعيفة.



13. اغتنم الفرصة ما دمت تستطيع ذلك

"لا تفوت شيئاً جذاباً اليوم لأنك تعتقد أنك ستجد شيئاً أفضل غداً".



14. ابقَ هادئاً

"كلما كان سلوك السوق أكثر ذكاءً، زادت فرصة المستثمر الذي يشبه الأعمال التجارية".



15. اقرأ وفكر كثيرا

يقضي بافيت معظم يومه أو نحو 80% تقريباً في القراءة والتفكير. ومن وجهة نظر بافيت، أن "أفضل طريقة للتفكير في الاستثمارات هي أن تكون في غرفة بدون أي شخص آخر وأن تفكر فقط. إذا لم يفلح ذلك، فلن ينجح شيء آخر"، والتي جاءت ضمن كلمته في محاضرة لطلبة جامعيين في عام 1998.



16. المعرفة أكثر قيمة من الذكاء

بعكس الاعتقاد السائد أن الأعمال يلزمها ذكاء كبير، يرى بافيت أن "ما نقوم به لا يتجاوز اختصاص أي شخص آخر. أشعر بنفس الطريقة تجاه إدارة ما أفعله بشأن الاستثمار: ليس من الضروري فقط القيام بأشياء غير عادية للحصول على نتائج غير عادية".



17. اتبع القواعد

يضع بافيت قاعدتين للاستثمار يلتزم بهما أغلب الوقت، وهما "القاعدة رقم 1: لا تخسر المال أبداً. القاعدة رقم 2: لا تنسى القاعدة رقم 1"، قد لا يكون الأمر دائماً كذلك فلقد خسر بافيت في العديد من المرات إلا أنه نادراً ما كان يخسر بسهولة.



18. كن مقتصداً

باستثناء طائرته الخاصة، يشتهر بافيت بحياة هادئة وعادية، حيث يعيش في نفس المنزل منذ عام 1958.

وبرر بافيت السبب وراء الاقتصاد في العيش بقوله: "لدي كل ما أريده. ولدي الكثير من الأصدقاء الذين لديهم الكثير من الممتلكات. لكن في بعض الحالات، أشعر أن الممتلكات هي من تمتلكهم، وليس العكس".



19. ضع هذا في اعتبارك!

أكد بافيت خلال كلمته في اجتماع المساهمين في 2019، أنه "عند البحث عن مديرين، لا يبحث الرؤساء التنفيذيون عن الثيران.. بل ذليل الديك (نوع من الكلاب) الذي يؤخذ إلى المنزل".



20. أنت أفضل الأصول الخاصة بك

"أفضل استثمار لك هو نفسك. لا يوجد شيء يمكن مقارنة ذلك به".