"بيل غيتس" حذر مبكراً من كورونا.. والآن يتوقع موعد النهاية!

قبل انتشار وباء كورونا ببضعة أشهر، كان الملياردير مؤسس شركة مايكروسوفت، من أوائل من توقع انتشار وباء قاتل في العالم، وهو ما كان موضع استفهام حول هذه القدرة العجيبة من التوقع، لكن مؤخراً، بدا غيتس أكثر تفاؤلاً بشأن نهاية الوباء.

قال بيل غيتس لشبكة "سكاي نيوز"، إن نهاية هذا الوباء ستأتي، و"آمل أن يعود العالم إلى طبيعته مع توفر المزيد من اللقاحات".

كانت تصريحات غيتس، صادمة في معظم الأوقات، حيث كان أكثر صراحة في توقعاته في مارس الماضي مع تسارع حملات التطعيمات ضد كوفيد_19، قائلاً: "لن نقضي على هذا المرض، لكننا سنكون قادرين على خفضه إلى أعداد صغيرة جداً بحلول نهاية عام 2022"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال غيتس إنه بينما لا تزال هناك "بعض الأسئلة" بشأن مدى اتساع استخدام لقاح جونسون آند جونسون، بعد أن توقف التوزيع مؤقتاً في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية معاناة 6 متلقين من اضطراب نادر في تخثر الدم، فإن مستويات التطعيم آخذة في الارتفاع في "البلدان الغنية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وقد رفعت الجهات التنظيمية الصحية في الولايات المتحدة الإيقاف المؤقت الأسبوع الماضي، مما أعطى الدعم لمسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين لتوزيع الجرعات.

وتابع غيتس: "حتى هذا الصيف، ستصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مستويات عالية من التطعيم، وهذا سيوفر المزيد من اللقاحات التي يمكن تحريرها إلى العالم بأسره في أواخر عام 2021 وحتى عام 2022".

يأتي ذلك، فيما تم تطعيم أكثر من 94.7 مليون شخص بشكل كامل في الولايات المتحدة، مع ما يقرب من 140 مليون شخص حصلوا على جرعة واحدة على الأقل، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض. أما في المملكة المتحدة، فقد تلقى 33 مليوناً جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته "BBC".

لكن، مع تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض أجزاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتضخم الأعداد في أجزاء أخرى من العالم. حيث أعلنت الهند يوم الإثنين، عن 352991 حالة إصابة جديدة و2812 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، مما يمثل أعلى عدد يومي في العالم لليوم الخامس على التوالي، وفقاً لما ذكرته شبكة CNN.

كما شهدت دول أخرى، مثل البرازيل وألمانيا وكولومبيا وتركيا، ارتفاعاً في الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

ولم يبدِ غيتس تعجباً من إعطاء الدول الغنية الأولوية في الحصول على لقاح كوفيد_19، حيث قال لشبكة سكاي نيوز: "في الصحة العالمية، يستغرق وصول اللقاحات للدول الفقيرة بعد حصول الدول الغنية عليها نحو عقد من الزمن"!

لكنه توقع أن يكون حصول الدول الفقيرة على اللقاحات أسرع هذه المرة.