ماذا تعني تحديثات نظام تشغيل "آيفون"؟.. وكيف تستفيد منها؟

بدأ مستخدمو "آيفون" حول العالم في تلقي سلسلة من الرسائل غير المألوفة يوم الاثنين، بعد تنزيل أحدث تحديث لنظام تشغيل أبل IOS، تقول: "هل تريد السماح لهذا التطبيق بتتبعك؟".

بعد 10 أشهر من قطع أبل وعداً بتحديث ميزات الخصوصية على نظام تشغيل هواتف آيفون، وصلت التغييرات أخيراً عبر نظام التشغيل الذي يحمل اسم iOS 14.5، وسط احتجاجات صاخبة من منافسي الشركة وشكاوى في فرنسا وصدام مع قانون مكافحة الاحتكار في ألمانيا.

في المرة الأولى التي يفتح فيها المستخدم كل تطبيق بعد التحديث، سيطالعه سؤال بسيط: "هل تريد تتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع الويب التابعة لجهات خارجية؟"، كما سيعطيك خيارين للرد: "عدم التعقب" أو "السماح".

وهنا يأتي الدور لتفهم ما الذي يعنيه كل خيار من الخيارين وقبله: "ما الذي يتم تعقبه بالضبط؟"

في الماضي، جمعت التطبيقات جميع أنواع المعلومات الشخصية عنك، بما في ذلك موقعك والتطبيقات الأخرى التي تستخدمها والنسخة المشفرة عند تسجيل الدخول إلى التطبيق، ومشاركتها مع جهات خارجية مثل وسطاء البيانات.

كما تمتلك هذه الجهات بيانات مثل عنوان بريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك، ورقم فريد يعرّف جهاز آيفون الخاص بك يسمى IDFA.

وفقاً لمطور التطبيقات Fun Corp، يتم تتبع "مئات التريليونات من إجراءات وأحداث المستخدم" يومياً، حيث وجد كاتب صحافي في صحيفة واشنطن بوست أن نحو 5400 متتبع حصلوا على بيانات من هاتفه المحمول في غضون أسبوع، وتقوم هذه البرامج بإرسال العديد من البيانات إلى شركاء متعددين مثل فيسبوك، وغوغل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في كل مرة يتنقل فيها مستخدم آيفون بين التطبيقات ويتصفح الويب، يتم حفظ نسخة من البيانات في معرف الـ IDFA، والذي يتيح لصناعة الإعلان عبر الإنترنت تكوين ملف تعريف للسلوكيات التي يستخدمها المستهلكون، وتقديم الإعلانات ذات الصلة.

ماذا لو رفضت التعقب؟

تريد أبل أن تحصل جميع التطبيقات على موافقة صريحة لهذا السلوك. فإذا اختار المستخدم إلغاء الاشتراك في المرة الأولى التي يتلقى فيها الإشعار، فسيفقد التطبيق إمكانية الوصول إلى IDFA بشكل دائم.

وتتوقع أبل أيضاً ألا يشارك التطبيق بيانات أخرى مثل أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني.

هل تريد التوقف عن تلقي الإعلانات؟

لن يؤدي اختيارك رفض مشاركة بياناتك إلى تقليل عدد الإعلانات التي ستراها، إلا أن الإعلانات لن تكون مخصصة لك كما كان الحال سابقاً.

سيستمر المستخدمون في تلقي الإعلانات، لكن منع تدفق البيانات سيجعلهم أقل صلة بالموضوع وسيقلل التطبيق من تكلفة المعلنين.

وباختصار، لقد تضرر بشدة نموذج الأعمال القائم على الإعلانات، والذي اعتمد على عدد كبير من التطبيقات المجانية.

فكيف تشعر الشركات حيال ذلك؟

تبلغ قيمة صناعة الإعلان الرقمي أكثر من 350 مليار دولار سنوياً، ولذلك قام فيسبوك، على وجه الخصوص، ببناء أعمال تجارية سنوية بقيمة 80 مليار دولار من خلال تصنيف المستخدمين وبيع الإعلانات الشخصية.

كما نشرت الشركة إعلانات مطبوعة بصفحات كاملة في العديد من الصحف، بما في ذلك فايننشال تايمز، تفيد بأن التغيير قد أصاب الشركات الصغيرة وجعل من الصعب الوصول إلى العملاء.

تدعي شركة أبل أيضاً أنها "استخدمت موقعها المهيمن في السوق لإعطاء الأولوية الذاتية لجمع البيانات الخاصة بها، بينما تجعل من المستحيل تقريباً على المنافسين استخدام نفس البيانات".

بدورها، قالت شركة فيسبوك: "يزعمون أن الأمر يتعلق بالخصوصية، لكنه يتعلق بالربح.. نحن لا ننخدع بهذه الشعارات".

استثناء كبير

لا تنوي بعض الشركات سؤال المستخدمين عما إذا كان سيتم تعقبهم، حيث قررت غوغل التوقف عن استخدام IDFA تماماً.

في حين أن عدم قدرة Google على الوصول إلى البيانات من التطبيقات الأخرى أمر ضار، فإن غوغل لديها بالفعل كمية هائلة من البيانات من مجموعة التطبيقات الموثوقة الخاصة بها.

فسواء كان مستخدم آيفون يستخدم أدوات بحث غوغل، أو الخرائط، أو متصفح كروم، أو Gmail، أو YouTube، يمكن لـ"غوغل" استخدام هذه البيانات لإنشاء ملفات شخصية للإعلان دون الانزعاج من تغييرات سياسة أبل.

لدي هاتف أندرويد.. هل هذا يؤثر علي؟

في الوقت الحالي، الأمر ليس كذلك. ومع ذلك، من المرجح أن يتبع نظام تشغيل غوغل بطريقة ما.

وتعمل غوغل على إنشاء إعلان "الخصوصية أولاً" لسطح المكتب. وقد يتم إجراء تغييرات مماثلة في تطبيقات الأجهزة المحمولة.