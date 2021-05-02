بورصة دبي للذهب والسلع تسمح بانضمام الشركات الإسرائيلية

قالت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم الأحد إن الشركات الإسرائيلية المؤهلة يمكنها الانضمام إليها والاستعانة بخدمات التجارة بها ومنصاتها.

وسمحت البورصة للمرة الأولى لتجار الذهب الإسرائيليين بالتداول في البورصة.

وقالت البورصة في بيان إنها حصلت على تصريح من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، لتمكين الشركات الإسرائيلية من أن تصبح أعضاء في بورصة دبي للذهب والسلع، واستخدام خدمات ومنصات التداول الخاصة بها.

سيتمكن الأعضاء الإسرائيليون أيضاً من العمل كصناع سوق في سوق دبي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب "اتفاقيات إبراهيم" الموقعة العام الماضي بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وتُعد بورصة دبي للذهب والسلع تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهو مبادرة استراتيجية لحكومة دبي، وتتمثل مهمته في تعزيز تدفقات التجارة السلعية في إمارة دبي من خلال توفير البنية التحتية المادية والسوقية والمالية المناسبة والخدمات المطلوبة.