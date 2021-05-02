كيف كان أداء عمالقة التكنولوجيا خلال عام الوباء؟

كانت أمازون آخر شركات التكنولوجيا الأميركية الخمس الكبرى التي أبلغت عن أرباحها للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 يوم الخميس.

ومثل شركات غوغل، وأبل، وفيسبوك، ومايكروسوفت، كشفت أمازون عن نتائج أعمال ربع آخر، تجاوز توقعات المحللين من حيث الإيرادات والأرباح.

شهد عملاق التجارة الإلكترونية ارتفاعاً في صافي المبيعات بنسبة 44% إلى 109 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، مدفوعة بالنمو القوي بشكل خاص لأعمال التجارة الإلكترونية والإعلان الأساسية.

والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن أمازون سجلت أرباحها القياسية الرابعة على التوالي، حيث شهدت ارتفاع صافي دخلها بأكثر من 200% إلى 8.1 مليار دولار.

يأتي ذلك، بعدما دافع مؤسس الشركة جيف بيزوس بشكل دائم لأكثر من عقد عن تركيز الشركة على النمو طويل الأجل على حساب الأرباح قصيرة الأجل، فهل تمثل نتائج هذا الربع وصول أمازون للمستقبل الذي استهدفه بيزوس.

ويظهر الرسم البياني، الذي أعدته شركة البيانات الألمانية "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، شهدت مجموعة GAFAM بأكملها، وهي Google وApple وFacebook وAmazon وMicrosoft، ارتفاعاً في الأرباح في بداية عام 2021، حيث تواصل شركات التكنولوجيا العملاقة الاستفادة من التأثير المحفز للوباء على الإعلان عبر الإنترنت، والتجارة والإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهرت نتائج الأعمال نمو 3 شركات من الخمس الكبار بأكثر من 100% وهي أبل وألفابيت وأمازون، وهو أمر مذهل بالنظر إلى مستوى الأرباح التي حققتها هذه الشركات في العام الماضي بالفعل.