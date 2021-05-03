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أسرع مدن العالم لشبكات الجيل الخامس.. بينها مدينتان عربيتان!

شبكة الجيل الخامس
شبكات الجيل الخامس
تكنولوجيا

أسرع مدن العالم لشبكات الجيل الخامس.. بينها مدينتان عربيتان!

الرياض ودبي بين أسرع 5 مدن عالمية في تكنولوجيا 5G 

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دبي - العربية.نت

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أصدرت شركة الخرائط اللاسلكية Opensignal تحليلاً لقياسات شبكات الجيل الخامس 5G في العالم الحقيقي عبر جميع نطاقات التردد في منتصف أبريل والذي يسلط الضوء على سرعات الشبكة في المدن الكبرى حول العالم.

وأظهرت البيانات التي نشرتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت"، أن كوريا الجنوبية تتمتع بأسرع سرعات تنزيل 5G في أي دولة بمتوسط 361 ميغابت في الثانية، تليها تايوان والإمارات العربية المتحدة بمعدل 309.9 ميغابت في الثانية و269 ميغابت في الثانية على التوالي.

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وفيما يتعلق بالمدن، وجد التحليل أن تجربة الجيل الخامس في المدن الرائدة كانت أفضل بكثير من المتوسط الوطني في تلك الدول. حيث تتمتع مدينة جيونجو، التي تحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر مدن كوريا الجنوبية، بأسرع سرعة شبكة جيل خامس مقارنة بأي مدينة في جميع أنحاء العالم ويمكن لسكانها الاستمتاع بمتوسط سرعة تنزيل مذهل يبلغ 415.6 ميغابت في الثانية. وهذا أسرع بنسبة 15% من متوسط السرعات في كوريا الجنوبية.

فيما تفتخر مدينة هيسنتشو في تايوان بثاني أسرع سرعة تنزيل 5G عند 360.1 ميغابت في الثانية بينما تحتل العاصمة السعودية الرياض، المركز الثالث بمعدل 317.3 ميغابت في الثانية. وتعد الرياض من بين 3 عواصم فقط ضمن قائمة أسرع المدن والأسرع بين عواصم دول العالم مما يجعلها في قائمة العشرة الأوائل إلى جانب دبلن وطوكيو.

أسرع إنترنت
أسرع إنترنت
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