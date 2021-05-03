.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

جنرال موتورز للعربية: سيارات "SUV" دعمت نمو مبيعات الشركة في 2020

سيارات

جنرال موتورز للعربية: سيارات "SUV" دعمت نمو مبيعات الشركة في 2020

مبيعات الفئة الصغيرة من هذه الفئة ارتفعت 67% بالربع الأول 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس والمدير الإداري لعمليات "جنرال موتورز" في إفريقيا والشرق الاوسط، لؤي الشرفاء، إن سيارات الـ SUV ساعدت الشركة على تحقيق معدلات مبيعات مرتفعة العام الماضي.

وأضاف في حديثه مع العربية.نت أنه في أبريل 2020 تم إطلاق سيارة كابيتيفا إس يو في متوسطة الحجم، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساعد الشركة على النمو في هذا القطاع من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الرابعة.

وأشار إلى أن الشركة ترى أن هناك نموا وزيادة في الطلب بكل القطاعات التي تتعلق بسيارات الـ SUV، فخلال الربع الأول من العام الجاري نمت سيارات إس يو في السغيرة بنسبة 67%، والمتوسطة نمت بنسبة 16%، الكبير نمت بنسبة 32%، أما التراكس فنمت بـ 57%.

العراق يستثمر 3 مليارات دولار في شركة غاز البصرة لـ5 سنوات طاقة اقتصاد العراق العراق يستثمر 3 مليارات دولار في شركة غاز البصرة لـ5 سنوات

وأعلنت "جنرال موتورز الشرق الأوسط" ارتفاع مبيعاتها بـ 15% في الربع الأول من العام الحالي، لتحقق بذلك أعلى مبيعات فصلية منذ عام 2018.

وقالت الشركة إن النمو جاء بقيادة مبيعات الشاحنات والمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات، كما قامت الشركة بتوقيع مذكّرة تفاهم مع "شرطة دبي" لاستخدام تقنية OnStar لتعزيز السلامة على الطرقات في الإمارات. وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق "أونستار" في الإمارات، تليها دول أخرى بالشرق الأوسط قريبا.

كذلك تهدف الشركة إلى إطلاق أول خدمة دولية للمركبات ذاتية القيادة خارج الولايات المتحدة، من خلال الشراكة مع ’هيئة الطرق والمواصلات في دبي" .

وتهدف الاتفاقية إلى تسيير عدد محدود من سياراتCruise ذاتية القيادة في دبي بدءا من 2023، لتصل إلى أربعة آلاف سيارة بحلول عام 2030

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد