جنرال موتورز للعربية: سيارات "SUV" دعمت نمو مبيعات الشركة في 2020

قال الرئيس والمدير الإداري لعمليات "جنرال موتورز" في إفريقيا والشرق الاوسط، لؤي الشرفاء، إن سيارات الـ SUV ساعدت الشركة على تحقيق معدلات مبيعات مرتفعة العام الماضي.

وأضاف في حديثه مع العربية.نت أنه في أبريل 2020 تم إطلاق سيارة كابيتيفا إس يو في متوسطة الحجم، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساعد الشركة على النمو في هذا القطاع من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الرابعة.

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وأشار إلى أن الشركة ترى أن هناك نموا وزيادة في الطلب بكل القطاعات التي تتعلق بسيارات الـ SUV، فخلال الربع الأول من العام الجاري نمت سيارات إس يو في السغيرة بنسبة 67%، والمتوسطة نمت بنسبة 16%، الكبير نمت بنسبة 32%، أما التراكس فنمت بـ 57%.

وأعلنت "جنرال موتورز الشرق الأوسط" ارتفاع مبيعاتها بـ 15% في الربع الأول من العام الحالي، لتحقق بذلك أعلى مبيعات فصلية منذ عام 2018.

وقالت الشركة إن النمو جاء بقيادة مبيعات الشاحنات والمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات، كما قامت الشركة بتوقيع مذكّرة تفاهم مع "شرطة دبي" لاستخدام تقنية OnStar لتعزيز السلامة على الطرقات في الإمارات. وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق "أونستار" في الإمارات، تليها دول أخرى بالشرق الأوسط قريبا.

كذلك تهدف الشركة إلى إطلاق أول خدمة دولية للمركبات ذاتية القيادة خارج الولايات المتحدة، من خلال الشراكة مع ’هيئة الطرق والمواصلات في دبي" .

وتهدف الاتفاقية إلى تسيير عدد محدود من سياراتCruise ذاتية القيادة في دبي بدءا من 2023، لتصل إلى أربعة آلاف سيارة بحلول عام 2030