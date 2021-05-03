رئيس "المراعي" للعربية: استثمار 6.6 مليار ريال سيضاعف حصتنا في السعودية

قال عبدالله بن ناصر البدر الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي"، إن ضخ الشركة استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة 6.6 مليار ريال يأتي امتداداً لأكثر من عقد من الاستثمار في القطاع واستكمالا لاستثمار سابق بقيمة 6 مليارات ريال.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن الاستثمار الجديد سيضاعف حصة "المراعي" السوقية التي تبلغ حاليا 34% في مجال الدجاج المبرد، وبشكل عام تشكل 12% في السوق داخل المملكة.

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وكان مجلس إدارة شركة "المراعي" أقر في اجتماعه المنعقد أمس الأحد، ضخ استثمارات رأسمالية تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة بهذا القطاع.

وأوضح البدر أن المشروع سيأتي على 3 مراحل، وسيعزز الأمن الحيوي في 3 مناطق داخل المملكة.

وأضاف: "استثماراتنا كانت متعددة في قطاعات مختلفة وقطاع الدواجن سيلحق بريادة الشركة في القطاعات التي تعمل بها".

وتابع قائلاً: "الاستثمار في المراحل الثلاث سيكون متقارباً حيث طورنا تجربة نوعية في الاستثمار في قطاع الدواجن بالتالي لسنا مستجدين على القطاع، وذلك سيساعدنا في الاستثمارات الرأسمالية الجديدة بالإنشاء من الصفر إلى جانب النظر إلى فرص الاستحواذ في السوف السعودية، فكل الخيارات مطروحة".

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"المراعي" أيضاً إلى أن جميع الاستثمارات ستكون داخل المملكة، وسيكون هناك تكامل في جميع سلاسل الإمداد في أمهات الدواجن ومزارع التغذية وأيضا في المصانع المتخصصة ويمتد الأمر إلى أسطول النقل الضخم التابع للشركة.

بالنظر إلى نسبة الواردات في السوق السعودية، قال إنها تقارب 45%، لذا "نرى أهمية استثمارنا لدعم المحتوى المحلي وتعزيز الأمن الغذائي".

وأضاف أن الاستثمار الجديد يتسق مع رؤية المملكة 2030 ودعم الدولة للقطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي، وقد دخلت الشركة في مشاورات مع لجان متخصصة ضمن برنامج "شريك" لرؤية سبل بلورة هذا المشروع ضمن البرنامج.