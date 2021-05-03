سلطنة عمان.. ضريبة القيمة المضافة سترفد إيرادات بـ780 مليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال لؤي بطاينة، في مقابلة مع "العربية"، إنه منذ أعلنت وزارة المالية العُمانية إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق خطة التوازن المالي، بدأت بالإفصاح عن الأداء المالي للدولة بشكل ربعي.

وأوضح أن انخفاض الإيرادات بالربع الأول يعود لتراجع سعر البترول وإعادة هيكلة بعض الاستثمارات الحكومية، متوقعاً أن يكون الأداء المالي بالربع الثاني أفضل بكثير ليس فقط على من حيث سعر النفط ومستوى الإنتاج، ولكن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي سينعكس على النفقات إضافة إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منتصف أبريل الماضي.

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وأكد أن ضريبة القيمة المضافة سترفد إيرادات حكومية بـ300 مليون ريال عماني في 2021 أي نحو 780 مليون دولار، 400 مليون ريال في 2022.

جاء تصريحاته في وقت بلغ عجز الموازنة في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 751 مليون ريال تعادل حوالي ملياري دولار.

يأتي ذلك على خلفية تهاوي الإيرادات بنحو 30% بسبب جائحة كوفيد 19 وتراجع أسعار النفط.

وفي هذا السياق، تعتزم سلطنة عمان فرض ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة من العام المقبل، في إطار خطط لتقليص العجز.

يُذكر أن الإنفاق العام تراجع بنحو 3% في الربع الأول على أساس سنوي بفعل جهود احتواء التكاليف في الوحدات حكومية.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أكدت الشهر الماضي تصنيف عُمان، القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، قائلة إن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.