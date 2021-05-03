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كم تساهم ساعة العمل في الناتج المحلي الإجمالي لدولتك؟

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مساهمة ساعة العمل في الناتج المحلي الإجمالي للدول
اقتصاد

كم تساهم ساعة العمل في الناتج المحلي الإجمالي لدولتك؟

فجوة كبيرة في مساهمة كل ساعة عمل في الناتج المحلي الإجمالي

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دبي - العربية.نت

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تكشف الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن البلدان التي يساهم فيها متوسط ساعة العمل بأكبر قدر في الناتج المحلي الإجمالي.

وبغض النظر عن مدى صعوبة عمل العامل العادي في المكسيك، فلن يكون أكثر إنتاجية (من حيث الناتج المحلي الإجمالي) مثل الشخص العادي الذي يكدح بعيداً في أيرلندا.

وأظهرت بيانات عام 2019 لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن متوسط ساعة العمل في الدولة الواقعة في أميركا الشمالية بـ 22.2 دولار في الاقتصاد بينما في أيرلندا تبلغ هذه المساهمة في المتوسط 109.5 دولار.

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وسيطرت الدول الأوروبية على المراكز الأربعة الأولى من حيث مساهمة إنتاجية كل ساعة عمل في الناتج المحلي الإجمالي، حيث احتلت لوكسمبورغ المرتربة الثانية مع أكثر من 107 دولارات لكل ساعة، فيما كانت النرويج صاحبة المركز الثالث مع إنتاجية تعادل نحو 93 دولار لكل ساعة عمل، تلتها فرنسا بـ 77 دولارا.

وكانت الولايات المتحدة حاضرة في المرتبة الخامسة وبفارق بسيط عن فرنسا، إلا أن ألمانيا التي احتلت المركز السادس وأكبر اقتصاد في أوروبا، ظهرت بفارق كبير نسبياً بلغ 74 دولارا لكل ساعة عمل. ويمكن مشاهدة البيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت" في الرسم البياني التالي.

إنتاجية ساعة العمل
إنتاجية ساعة العمل
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