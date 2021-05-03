نجوم جدد يسرقون الأضواء من "بيتكوين".. وإيثريوم فوق 3 آلاف دولار

بدأت هيمنة "بيتكوين" على القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بالانخفاض، مما يشير إلى وجود مساحة لأكثر من فائز واحد بين الرموز الرقمية مع تطور القطاع.

وتمثل أكبر عملة رقمية الآن حوالي 46% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة البالغة 2.3 تريليون دولار، بانخفاض عن 70% تقريبًا التي سجلتها في بداية العام، وفقًا لمتتبع العملات الرقمية CoinGecko.

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وتحتل "إيثر" المرتبة الثانية بحصة 15%، فيما ضاعفت مجموعة أخرى من العملات الرقمية خارج الفئة القليلة الأولى حصتها خلال نفس الفترة لتصل إلى 36%.

وقال المدير المشارك في شركة "X Pay" الدكتور محمد عبد المطلب، في مقابلة مع "العربية" إن بنك التمويل الأوروبي أصدر شهادات بقيمة 121 مليون دولار باستخدام إيثيريوم، وهذا تحرك كبير من مؤسسة دولية ذات ثقل أعطى مصداقية لهذه العملة، كما أنها مختلفة عن العملات المشفرة الأخرى ولها تطبيقات أخرى مستخدمة، مثل ملكية الأصول الرقمية.

هذا ولا تزال بيتكوين أكبر عملة مشفرة، لكن الزخم الذي طال الرموز الأخرى بدأ يجذب اهتمامًا متزايدًا، مثل "إيثريوم" التي اخترقت مستوى 3000 دولار لأول مرة اليوم الاثنين، بعد أن تضاعف سعرها هذا العام أربع مرات.

ويجادل مؤيدو العملات المشفرة بأن المستثمرين باتوا أكثر ارتياحاً مع مجموعة متنوعة من العملات الرقمية، بينما يؤكد النقاد أن القطاع قد يكون في قبضة هوس يغذيه التحفيز.

كتب إدوارد مويا، كبير محللي السوق في Oanda Corp، في مذكرة يوم الجمعة: "إيثريوم آخذ في الارتفاع ولا يبدو أن هناك الكثير في طريقها"، مضيفًا أن الرموز المميزة الأخرى تشهد أيضًا اهتمامًا جديدًا، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

ويعكس التوزيع الحالي للحصة السوقية أيضًا الهزة التي طالت في أبريل قطاع العملات المشفرة. ولم تسترد بيتكوين كل المكاسب التي فقدتها بعد هبوطها من المستوى القياسي الذي بلغته منتصف أبريل عند 64870 دولارًا تقريبًا.

وشكل إدراج شركة Coinbase Global Inc في بورصة نيويورك الشهر الماضي، أحدث علامة على كيفية احتضان المزيد من المستثمرين للعملات الرقمية، على الرغم من المخاطر الناجمة عن المستويات العالية من التقلبات والتوسع في التدقيق التنظيمي.

حالياً، تحتل "إيثر" دائرة الضوء، ومن بين العوامل التي تم الاستشهاد بها في هذا الارتفاع ترقية سلسلة بلوكتشين Ethereum التابعة لها، بالإضافة إلى شعبية الشبكة في الخدمات المالية وعناصر العملات المشفرة.

وقد حدد ريتش روس، الخبير الاستراتيجي في Evercore ISI، هدفًا عند مستوى 3900 دولار لـ"إيثر".

وقفزت أيضاً العملات المشفرة الأخرى، التي يشار إليها غالبًا باسم "العملات البديلة"، حيث ارتفع سعر Binance Coin بنسبة 3490% خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وفقًا لـ CoinGecko. و Dogecoin التي بدأت باعتبارها مزحة في عام 2013، أصبحت الآن مفضلة على وسائل التواصل الاجتماعي ويروج له أمثال Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، حيث ارتفعت بنسبة 15000% إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار.