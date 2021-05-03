"أبوظبي الإسلامي" للعربية: أجلنا دفعات بـ1.6 مليار درهم ولا نتوقع أي تأثير سلبي

قال محمد عبد الباري الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن النتائج التي حققها البنك في الربع الأول من العام الجاري تعد بداية قوية للعام، مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 125% بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات والمخصصات.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس الأحد، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 125% خلال الربع الأول من 2021، ليبلغ 608 ملايين درهم مقارنةً مع 270 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020، وبارتفاع نسبته 26% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2020.

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وقال المصرف في بيان، إن نمو صافي الأرباح يشير إلى الأداء القوي لمختلف مجالات أعمال المجموعة.

وارتفعت إيرادات المصرف بنسبة 3.3% لتبلغ 1.34 مليار درهم في الربع الأول من 2021، مقارنة مع 1.29 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح عبد الباري في مقابلة مع "العربية"، أن الزيادة في الأرباح أتت بالرغم من انخفاض نسب الفائدة في السوق المحلية، الأمر الذي أثر على هامش الربح.

وأضاف أن نمو الأنشطة غير التمويلية خاصة زيادة العمولات أدى إلى تغطية انخفاض الفائدة.

وبلغت محفظة التمويل لدى البنك في الربع الأول 85 مليار درهم بزيادة 5% عن العام الماضي، حيث أشار الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي إلى أن الزيادة كانت ملحوظة في قطاع تمويل الشركات بنمو 11% فيما نما تمويل الأفراد بـ 1% فقط.

وحول تأثر البنك ببرنامج تأجيل الدفعات الذي أقره مصرف الإمارات المركزي، أكد عبد الباري أن الخطوة كانت لها تداعيات إيجابية على القطاع المصرفي الإماراتي ككل، مشيراً إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي لا يتوقع أي تأثير سلبي حيث تم تمديد سداد الالتزامات حتى نهاية 2021.

وكشف أن البنك أجل دفعات بقيمة 1.6 مليار درهم، مشيراً إلى أن الديون المتعثرة تشكل 8.9% فيما تمت تغطية المخصصات شاملة الضمانات بواقع 111% وبدون ضمانات بـ 65%.