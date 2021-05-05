بريطانيا تعيد تطعيم هذه الفئة العمرية للمرة الثالثة!

ذكرت صحيفة التايمز أن كل شخص يزيد عمره عن 50 عاماً في بريطانيا سيحصل على جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا في الخريف في محاولة للقضاء على خطر العدوى تماماً بحلول عيد الميلاد.

وقالت الصحيفة إنه يجري المفاضلة بين خيارين للجرعة الثالثة، تحت إشراف كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا.

وتضمن الخيار الأول، لقاحات معدلة خصيصاً للتعامل مع سلالات كورونا المتحورة. والثاني هو جرعة ثالثة لإحدى اللقاحات الثلاثة المعتمدة في المملكة المتحدة، سواء كانت لقاح فايزر-بيونتيك، أو لقاح موديرنا، أو الذي تصنعه شركة "أسترازينيكا"، وفقاً لما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأظهرت إحصاءات حكومية يوم الثلاثاء أن أكثر من 34.6 مليون شخص في بريطانيا تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد -19.

يأتي ذلك، فيما تمتلك بريطانيا، التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة، صفقات لأكثر من 510 ملايين جرعة من 8 شركات لقاحات مختلفة ضد وباء كوفيد-19، بعضها لا يزال قيد التطوير. وهو ما يمثل أكثر من 7 جرعات لقاح لكل فرد.

من جانبه، قال وزير الصحة، مات هانكوك، الأسبوع الماضي، إن بريطانيا ستشتري 60 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر - بيونتيك، في صفقة تضاعف إمدادات البلاد من اللقاح قبل برنامج التعزيز في وقت لاحق من هذا العام.

وقبل هذا طلبت بريطانيا الآن ما مجموعه 100 مليون جرعة من لقاح فايزر.