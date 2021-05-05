حلم الرجل الحديدي.. البحرية البريطانية تكشف عن نماذج حقيقية!

يختبر مشاة البحرية الملكية البريطانية طريقة جديدة مستقبلية للصعود على متن السفن الحربية، على طريقة أفلام جيمس بوند أو الرجل الحديدي Iron Man، باستخدام حقيبة ظهر نفاثة أو ما يعرف بـ Jetpack.

ويُظهر مقطع فيديو جديد تم تحميله بواسطة شركة Gravity Industries ومقرها المملكة المتحدة، أحد أفراد البحرية الملكية يستخدم بدلة تعمل بمحرك نفاث للهبوط على سفينة قريبة بعد الاقتراب منها على متن زورق سريع.

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كما يظهر الفيديو الذي بثه موقع "Futurism"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إمكانية استخدام هذه البدلة في مهام التسلل السريع والتي قد تكون مشابهة لنماذج الألعاب الاستراتيجية وخيال مصممي تلك الألعاب مثل لعبة Red Alert، وغيرها من الألعاب التي كانت تمكن بعض الجيوش فيها من استخدام جنود طائرين في بعض المهام.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أصدرت الشركة نفسها مقطع فيديو يظهر جندياً هولندياً في العمليات الخاصة وهو يكمل مناورة مماثلة.

طائرة تعمل بالطاقة

تستخدم البدلة النفاثة Gravity أربع محركات نفاثة مثبتة على الذراع والخلف لإنتاج قوة دفع تزيد عن 1000 حصان. وبفضل تصميمها، يمكن لمرتديها ضبط سرعتها ومسارها من خلال تغيير موضع أذرعهم.

وخلال عمليات اختبار تلك البدلة في عام 2019، تمكن مؤسس شركة Gravity Industries، ريتشارد براوننغ، من تحطيم رقمه القياسي العالمي في السرعة من خلال الوصول إلى سرعة تزيد عن 136 كم في الساعة أثناء التحليق فوق رصيف ميناء برايتون في إنجلترا.

عملت غرافيتي أيضاً مع خدمات الإسعاف في المملكة المتحدة، للسماح للمسعفين بالوصول إلى المناطق النائية في وقت قياسي.