.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حلم الرجل الحديدي.. البحرية البريطانية تكشف عن نماذج حقيقية!

بدلة طائرة
أحد أفراد البحرية الملكية يطير بواسطة بدلة تعمل بمحرك نفاث
تكنولوجيا

حلم الرجل الحديدي.. البحرية البريطانية تكشف عن نماذج حقيقية!

شركة بريطانية تعلن عن حقيبة نفاثة تطير بسرعة تزيد عن 130 كم في الساعة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يختبر مشاة البحرية الملكية البريطانية طريقة جديدة مستقبلية للصعود على متن السفن الحربية، على طريقة أفلام جيمس بوند أو الرجل الحديدي Iron Man، باستخدام حقيبة ظهر نفاثة أو ما يعرف بـ Jetpack.

ويُظهر مقطع فيديو جديد تم تحميله بواسطة شركة Gravity Industries ومقرها المملكة المتحدة، أحد أفراد البحرية الملكية يستخدم بدلة تعمل بمحرك نفاث للهبوط على سفينة قريبة بعد الاقتراب منها على متن زورق سريع.

ترسانة قانونية لتسوية ثروة بـ130 مليار دولار.. طلاق بيل غيتس قصص خاصة بيل غيتس ترسانة قانونية لتسوية ثروة بـ130 مليار دولار.. طلاق بيل غيتس

كما يظهر الفيديو الذي بثه موقع "Futurism"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إمكانية استخدام هذه البدلة في مهام التسلل السريع والتي قد تكون مشابهة لنماذج الألعاب الاستراتيجية وخيال مصممي تلك الألعاب مثل لعبة Red Alert، وغيرها من الألعاب التي كانت تمكن بعض الجيوش فيها من استخدام جنود طائرين في بعض المهام.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أصدرت الشركة نفسها مقطع فيديو يظهر جندياً هولندياً في العمليات الخاصة وهو يكمل مناورة مماثلة.

طائرة تعمل بالطاقة

تستخدم البدلة النفاثة Gravity أربع محركات نفاثة مثبتة على الذراع والخلف لإنتاج قوة دفع تزيد عن 1000 حصان. وبفضل تصميمها، يمكن لمرتديها ضبط سرعتها ومسارها من خلال تغيير موضع أذرعهم.

وخلال عمليات اختبار تلك البدلة في عام 2019، تمكن مؤسس شركة Gravity Industries، ريتشارد براوننغ، من تحطيم رقمه القياسي العالمي في السرعة من خلال الوصول إلى سرعة تزيد عن 136 كم في الساعة أثناء التحليق فوق رصيف ميناء برايتون في إنجلترا.

عملت غرافيتي أيضاً مع خدمات الإسعاف في المملكة المتحدة، للسماح للمسعفين بالوصول إلى المناطق النائية في وقت قياسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد