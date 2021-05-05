عملية احتيال تطال مراهنين مشهورين لشراء سيارة فاخرة!

بعد أشهر تصدر فيها المتداولون في منتدى "WallStreetBets" عبر منصة ريديت الشهيرة عناوين الأخبار، مع تمكنهم من هزيمة صناديق التحوط الكبرى وتكبدهم خسائر بمليارات الدولارات، تعرض المستخدمون للمنتدى الشهير لعملية احتيال واسعة في تداولات العملات المشفرة باستخدام خدمة الرسائل النصية التابعة لتطبيق "تلغرام".

وبُعثت رسالة جماعية إلى المتداولين عبر المنتدى الشهير باستخدام أحد الحسابات على تلغرام، لتوجيههم لشراء عملة مشفرة جديدة يطلق عليها WSB Finance قبل إدراجها في بورصة العملات المشفرة، ما تسبب في خسارتهم لنحو مليوني دولار بسبب عملية الاحتيال، بحسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبرغ.

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وادعى صاحب الحساب الذي حمل اسم "WallStreetBets - Crypto Pumps"، أن شراء العملة يمثل فرصة استثمارية نادرة لما يشار إليه في عالم العملات المشفرة بـ"البيع قبل التعدين"، في وقت لم يكن فيه الحساب مدرجا على القوائم سيئة السمعة للمنتدى وهي قوائم تحددها إدارة المنتدى بهدف تحذير المستثمرين من أخذ نصائح استثمارية منها.

وفي خضم فورة صعود للعملات المشفرة ومكاسب بعض العملات الصغيرة التي تخطت نحو 1000% باليوم الواحد، كانت الظروف مواتية للشخص المحتال الذي نجح في إقناع المتداولين باستبدال عملاتهم المشفرة من فئة بيناينس بالعملة الجديدة.

وطالب المحتال المستخدمين بإرسال العملات المشفرة إلى محفظة رقمية على تلغرام، وانتظار الحصول على ما يقابلها من العملة المشفرة الجديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث أبدا، بل إن الأمر ازداد سوءا بعد أن وجد المتداولون أنفسهم مرغمين على إرسال المزيد من أموالهم المشفرة إلى تلك المحفظة مع تلقيهم رسالة تفيد بحدوث خطأ تقني، وأنهم بصدد خسارة الأموال التي أرسلوها أول مرة إن لم يرسلوا نفس قيمة ما أرسلوه بالمرة الأولى.

ونجح المحتال في الحصول على نحو 3541 بيناينس، والتي يبلغ سعرها الحالي نحو 625 دولارا، وهو ما يعني أن المتداولين الذي تعرضوا لعملية الاحتيال بلغت خسائرهم نحو 2.1 مليون دولار، وقبل أن يتم إغلاق الحساب المرتبط بعملية الاحتيال وجد المستخدمون رسالة على الحساب فحواها "اشتري لامبورغيني الآن".