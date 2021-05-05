.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"جي بي مورغان" و"أبوظبي الأول" يقتربان من إدارة طرح "أدنوك للحفر"

أدنوك لوجو جديد
أدنوك
سوق أبوظبي

"جي بي مورغان" و"أبوظبي الأول" يقتربان من إدارة طرح "أدنوك للحفر"

مصادر: تقييم الشركة قد يصل إلى 10 مليارات دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اقتربت شركة بترول أبوظبي الوطنية من التعاقد مع جي بي مورغان تشيس وشركاه وبنك أبوظبي الأول للمساعدة في ترتيب الإدراج المحتمل لأعمال الحفر الخاصة بها، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر، إن أدنوك تتطلع إلى بيع حصة أقلية في وحدة الحفر التابعة لها في صفقة قد تقدر قيمة الأعمال بما يصل إلى 10 مليارات دولار. حيث كان آخر تقييم معروف للشركة في عام 2018، عندما اشترت شركة بيكر هيوز حصة 5% في أدنوك للحفر، وتم تقييم الشركة بنحو 11 مليار دولار، بما في ذلك مليار دولار من الديون، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

"أرامكو" تعتزم الاستفادة من فرص "شريك" لتعزيز ربحيتها نبض السوق أرامكو "أرامكو" تعتزم الاستفادة من فرص "شريك" لتعزيز ربحيتها

وعلى الرغم من أن شركة الطاقة الحكومية لم تمنح تفويضاً رسمياً بعد، إلا أن البنكين في موقع الصدارة للفوز بإدارة الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على حد قول المصادر. كما رجحت المصادر أن تقوم أدنوك بتعين مستشارين إضافيين.

وبحسب موقع أدنوك على الإنترنت، فإن قسم الحفر مسؤول عن حفر موارد النفط والغاز في الإمارات على البر والبحر. كما لديها أسطول من 95 منصة حفر في الشرق الأوسط وقوة عاملة من حوالي 7000 مهندس.

يأتي ذلك، فيما كان أخر اكتتاب عام في بورصة أبوظبي، هو إدراج وحدة بيع الوقود بالتجزئة، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، في عام 2017.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد