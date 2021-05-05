"جي بي مورغان" و"أبوظبي الأول" يقتربان من إدارة طرح "أدنوك للحفر"

اقتربت شركة بترول أبوظبي الوطنية من التعاقد مع جي بي مورغان تشيس وشركاه وبنك أبوظبي الأول للمساعدة في ترتيب الإدراج المحتمل لأعمال الحفر الخاصة بها، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر، إن أدنوك تتطلع إلى بيع حصة أقلية في وحدة الحفر التابعة لها في صفقة قد تقدر قيمة الأعمال بما يصل إلى 10 مليارات دولار. حيث كان آخر تقييم معروف للشركة في عام 2018، عندما اشترت شركة بيكر هيوز حصة 5% في أدنوك للحفر، وتم تقييم الشركة بنحو 11 مليار دولار، بما في ذلك مليار دولار من الديون، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وعلى الرغم من أن شركة الطاقة الحكومية لم تمنح تفويضاً رسمياً بعد، إلا أن البنكين في موقع الصدارة للفوز بإدارة الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على حد قول المصادر. كما رجحت المصادر أن تقوم أدنوك بتعين مستشارين إضافيين.

وبحسب موقع أدنوك على الإنترنت، فإن قسم الحفر مسؤول عن حفر موارد النفط والغاز في الإمارات على البر والبحر. كما لديها أسطول من 95 منصة حفر في الشرق الأوسط وقوة عاملة من حوالي 7000 مهندس.

يأتي ذلك، فيما كان أخر اكتتاب عام في بورصة أبوظبي، هو إدراج وحدة بيع الوقود بالتجزئة، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، في عام 2017.