لماذا يصعب علاج كورونا؟.. أدلة جديدة تكشفها هذه الدراسة!

أظهر الباحثون في جامعة ترينيتي في دبلن أن المراجعة الشاملة لما نعرفه عن كوفيد-19 والطريقة التي يعمل بها تشير إلى أن الفيروس لديه ملف تعريف معدٍ فريد من نوعه، وهو ما يفسر سبب صعوبة علاجه ولماذا يعاني بعض الأشخاص مما يسمى "كوفيد الطويل"، والذي يظهر مشاكل صحية كبيرة بعد أشهر من الإصابة.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن الفيروس يصيب كلا من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي - على عكس الأنواع الفرعية لفيروس كورونا البشري منخفضة الإمراض، والتي تستقر عادةً في الجهاز التنفسي العلوي وتسبب أعراضاً شبيهة بالزكام، أو فيروسات شديدة الإمراض، مثل تلك التي تسبب السارس ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتي تستقر عادةً في الجهاز التنفسي السفلي.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثيرات المتعددة، والجلطات الدموية، والاستجابة غير العادية للالتهابات المناعية التي لا ترتبط عادةً بالفيروسات المماثلة الأخرى، تعني أن كوفيد-19 قد طور مجموعة فريدة من الخصائص الصعبة، وفقاً للدراسة التي نشرها موقع " Live Mint"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بينما تشير النماذج الحيوانية والتجريبية إلى أن الاستجابة الشديدة للالتهاب المناعي هي الدافع الرئيسي، ويبدو أن الأشياء تعمل بشكل مختلف عند البشر: على الرغم من أن الالتهاب هو أحد العوامل، إلا أنه خلل فريد في تنظيم الاستجابة المناعية الذي يتسبب في سوء إدارة أجسامنا للطريقة التي تقاتل بها الفيروس.

قد يفسر هذا سبب إصابة بعض الأشخاص بـ كوفيد طويل الأمد وتعانيهم من تلف حاد في الرئة بعد الإصابة.

من جانبه، قال الأستاذ في كلية الطب في كلية ترينيتي، ومؤلف مشارك للمراجعة، إغناسيو مارتن لوتشيس: "على الرغم من التركيز الدولي على الفيروس، إلا أننا بدأنا للتو في فهم تعقيداته. وبناءً على الأدلة المتزايدة، نقترح أن يُنظر إلى كوفيد-19 على أنه كيان جديد له صورة معدية غير معروفة سابقاً. وله خصائصه الخاصة وعلم وظائفه المرضي المتميز وعلينا أن نكون على دراية بهذا عند معالجة الناس".

وأضاف، "هذا لا يعني أننا يجب أن نتخلى عن أفضل العلاجات الحالية التي تستند إلى معرفتنا بفيروسات كورونا البشرية الأخرى، ولكن التجميع التدريجي غير المتحيز لقطع الألغاز الرئيسية لـ كوفيد-19 لمجموعات مختلفة من المرضى - على أساس الجنس والعمر، والعرق، والأمراض المصاحبة الموجودة مسبقاً - هو ما نحتاجه لتعديل إرشادات العلاج الحالية، وبالتالي توفير الرعاية الأكثر ملاءمة لمرضى كوفيد-19".