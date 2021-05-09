مصر تخفض مطالباتها لمالكي سفينة "إيفرغيفن" عن انسداد قناة السويس

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لقناة إم بي سي مصر التلفزيونية إن مصر عرضت خفض المطالبات بمقدار الثلث عن تعويض مالكي سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس في شهر مارس الماضي.

وأوضح ربيع أن هيئة القناة قالت، إنها ستخفض مطالبات التعويض من 900 مليون دولار إلى 600 مليون دولار، وأضاف أن الهيئة عرضت أيضاً شروط الدفع لمالكي سفينة الحاويات إيفر غيفن، لكنهم لم يستجيبوا بعد.

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يأتي ذلك، بعدما وافقت محكمة مصرية على طلب هيئة قناة السويس مصادرة الناقلة منتصف أبريل الماضي مع استمرار محادثات التعويض. حيث تسبب إغلاق السفينة للمر المائي لقناة السويس في اضطراب أسواق الشحن لأن مئات السفن والتي اضطرت إلى انتظار إعادة فتح القناة والذي أوقف الرحلات بين آسيا وأوروبا لنحو أسبوعين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت سلطة القناة إن هناك حاجة إلى تعويض لتغطية خسائر رسوم العبور، والأضرار التي لحقت بالممر المائي أثناء جهود التجريف والإنقاذ، وتكلفة المعدات والعمالة.

وتعود ملكية سفينة إيفر غيفن البالغ طولها 400 متر إلى شركة شوي كيسن كايشا اليابانية المحدودة، وكانت مستأجرة من قبل شركة إيفرغرين لاين التايوانية عندما علقت في الطرف الجنوبي للقناة لمدة ستة أيام.

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 2.8% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 إلى 1.96 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في العام السابق.