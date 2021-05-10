اليوان الصيني يرتفع إلى أعلى مستوياته في 3 أعوام

ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018 وسط مؤشرات على أن اقتصاد البلاد يتقدم على الآخرين.

وارتفعت العملة بما يصل إلى 0.3% إلى 6.4114 للدولار، وهو الأقوى منذ يونيو 2018، بعد أن تجاوزت أعلى مستوى لها منذ عام حتى تاريخه عند 6.4245 في يناير.

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وجاءت هذه الخطوة بعد انخفاض الدولار بسبب بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي صعود اليوان حتى بعد أن حاول البنك المركزي الحد من مكاسبه من خلال تحديد الإصلاح اليومي عند مستوى أضعف من المتوقع يوم الاثنين، حيث ارتفعت العملة الصينية بنسبة 1.8% هذا العام لتتفوق في أدائها على جميع نظيراتها الآسيويين، ويهدد الارتفاع السريع في القيمة بتآكل القدرة التنافسية لصادرات البلاد.

وقال العضو المنتدب للخزانة والأسواق في دي بي إس هونغ كونغ، تومي أونغ: "سيستمر اليوان في الارتفاع، فبغض النظر عن ضعف الدولار، يتم دعم العملة الصينية أيضاً من خلال تدفقات رأس المال والفائض التجاري الكبير". ومن المحتمل أن تستخدم الإصلاح لإبطاء المكاسب ولكنها لن تتدخل مباشرةً.

يعكس ارتفاع اليوان مكاسب الاقتصاد الصيني، حيث يتعارض ارتفاع الصادرات ومبيعات التجزئة بشكل صارخ مع الانتعاش غير المتكافئ الذي شوهد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.3 ٪ في الربع الأول من العام السابق، مدعوماً بقفزة في الإنفاق الاستهلاكي.

وبصرف النظر عن الدولار، ارتفع اليوان أيضاً مقابل سلة من عملات شركائه التجاريين. حيث يقترب مؤشر CFETS RMB، الذي يتتبع سعر اليوان مقابل 24 من أقرانه، من أعلى مستوى منذ عام 2018.

قال متعاملون إن البنوك الصينية، بما في ذلك المساهمون والمقرضون الحكوميون، عززت مشترياتها من الدولار بعد ارتفاع اليوان بسرعة بعد ظهر يوم الاثنين. وساعدت المعاملات على استقرار سعر الصرف، وفقاً للمتداولين، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتعليق على السوق علناً.