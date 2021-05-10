إيلون ماسك يطلق "دودج كوين" إلى الفضاء.. سعرها يرتفع أكثر من 50%

أعلنت شركة سبيس إكس SpaceX التابعة للملياردير إيلون ماس، عزمها إطلاق مهمة إلى القمر تحمل اسم DOGE-1 في الربع الأول من عام 2022، حيث ستقبل الشركة العملة المشفرة كوسيلة دفع لتمويل الرحلة.

من جانبها، أعلنت شركة جيوميتريك إنرجي Geometric Energy Corporation عن المهمة المدفوعة بـ"دودج كوين" يوم الأحد، والتي أكدها فريق اتصالات سبيس إكس في رسالة بريد إلكتروني للصحافيين. فيما لم يتم الكشف عن التكلفة المالية للبعثة.

وستنقل رحلة DOGE-1 قمراً صناعياً بحجم 40 كيلوغراماً كحمولة على صاروخ فالكون 9، حيث قالت شركة جيوميتريك إن حمولتها "ستحصل على أنظمة ذكاء فضائي قمري من أجهزة الاستشعار والكاميرات الموجودة على متن الطائرة مع أنظمة اتصالات وحاسوب متكاملة".

بدوره، قال نائب رئيس المبيعات التجارية لشركة سبيس إكس، توم أوشينيرو، في بيان إن DOGE-1 "ستوضح تطبيق العملة المشفرة خارج مدار الأرض وتضع الأساس للتجارة بين الكواكب".

وقال أوشينيرو: "نحن متحمسون لإطلاق DOGE-1 إلى القمر!".

بدوره، كتب ماسك: "سوف تضع سبيس إكس دودج كوين حرفياً على القمر الحقيقي".

تأتي مهمة DOGE-1 بعد أن ظهر ماسك، الذي نصب نفسه أباً روحياً للعملة المشفرة دودج كوين، لأول مرة كمضيف لبرنامج "Saturday Night Live". وخلال ظهوره الأول تراجع سعر دودج كوين 30% إلى أقل من 50 سنتاً، على الرغم من إشاراته إلى العملة المشفرة.

لكن عقب تغريدة ماسك التي ذكر فيها أن "دودج كوين" ستكون أول عملة مشفرة تستخدم للفضاء، ارتفع سعر العملة بقوة بنحو 50% لتتخطى مستوى 0.5722 دولار خلال آخر 24 ساعة.

بالنسبة لـ"سبيس إكس"، يأتي الإعلان أيضاً في اليوم الذي سجلت فيه الشركة رقماً قياسياً جديداً لسلسلة صواريخها فالكون 9، بعد إطلاق مجموعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية في المدار، حيث هبط الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية من طراز فالكون 9 للمرة العاشرة بنجاح، وهو المعيار الذي وصفه ماسك سابقاً بأنه مفتاح تقدم الشركة في إعادة استخدام صواريخها.

وقال ماسك للصحافيين في مايو 2018، إنه "مصمم للقيام بعشر رحلات أو أكثر دون التجديد بين كل رحلة".

وأضاف: "نعتقد أن الصواريخ الحاملة من طراز فالكون 9 قادرة على تنفيذ ما لا يقل عن 100 رحلة قبل التقاعد.. وربما أكثر".